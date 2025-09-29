韓國政府資料中心火災已過3天 僅不到1/10服務恢復

韓國國營資料中心26日火災造成大規模公部門網站停擺，韓國政府今天宣布一些服務已恢復，但不到受影響的1/10。這場意外暴露出韓國數位基礎建設的弱點。

路透社報導，韓國是世界網路發展最先進的國家之一，政府已讓許多服務透過網路提供。但位於大田市的國家資訊資源管理院（National Information ResourcesService）1個伺服器機房上週在例行維護時發生火災，影響約647套公部門服務系統。

韓國行政安全部今天表示，受影響的政府單位從警察、消防到海關等，目前已有62套系統恢復運作。但包括行政安全部自身網站在內仍有多項服務尚未恢復，官方至今也未提供何時全面復原的時間表。

韓國行政安全部長尹昊重在記者會上說，韓國公共服務主要入口網站「政府24」（Government24）及韓國郵政（Korea Post）運營的金融和郵政服務網路系統都已恢復，此外「目前每小時都有服務復原」。

調查人員懷疑，這場火災是由LG新能源（LGEnergy Solution）生產的1枚電池在機組維護時發生爆炸所引發，導致一些伺服器受損，迫使數百台伺服器關機。

韓國行政安全部次長透露，這場火災共造成約96套系統完全損壞，復原至少需要4週。

專家指出，這次事件可見，韓國近年雖發生過數起重大科技服務中斷案例，政府卻未建立能夠讓關鍵公共服務立即恢復的支援系統。