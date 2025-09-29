快訊

挑戰印度網路監管機制遭駁回 馬斯克社群媒體X將上訴

中央社／ 新德里29日綜合外電報導

馬斯克（Elon Musk）旗下社群媒體平台X今天表示，計劃對印度法院的一項裁決提出上訴。該裁決允許印度全國超過200萬名警察可依單方裁量，透過一個名為Sahyog的秘密線上平台，下令社群媒體平台移除相關網路內容。

路透社報導，X在平台上發文表示：「我們將對此裁決提出上訴，以捍衛言論自由。」

這是自卡納塔卡邦（Karnataka）高等法院上週裁決X平台挑戰印度內容移除機制的訴訟缺乏法律依據以來，X平台發出的首份聲明。

X 指出：「Sahyog 系統使警察能夠僅依據『非法』指控下令移除內容，而不經司法審查，也未給予發言者正當程序；若平台不遵從，將面臨刑事責任。」

過去，X 曾與新德里（New Delhi）政府針鋒相對，將政府機制比擬為審查制度。印度總理莫迪（Narendra Modi）政府則表示，這套新系統旨在應對非法內容激增問題，並確保網路問責落實。

X 的持有人馬斯克自詡為言論自由絕對主義者，曾與多國政府就合規與內容移除要求發生衝突。而這次在印度的訴訟，則針對全球人口最多國家印度加強網路監管的整體法律基礎提出挑戰。

自2023年以來，莫迪政府加大了網路監管力度，允許更多具職權的執法人員提出下架命令，並直接透過去年10月啟用的網站提交給科技公司。

