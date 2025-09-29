翻轉巴黎「鼠」故事 副區長帶米奇鬧市掃街爭取支持

快訊

中央社／ 巴黎29日綜合外電報導
因鼠輩眾多，巴黎有說不完的「鼠」故事。示意圖／ingimage
對於人口約200萬的花都巴黎而言，據說遠遠超過當地人口數的鼠輩數量，讓巴黎有說不完的「鼠」故事。而一位副區長正在市區展開一場行動，希望市民重新認識這種囓齒動物

法新社報導，巴黎11區的副區長莫洛（GregoryMoreau）在市場向一位提著購物袋的女士打招呼：「您好，您看過老鼠嗎？看一下，我肩上帶了什麼。」

這名女士先是一臉狐疑地盯著老鼠，隨後笑了出來。「那是料理鼠王嗎？」她說的是一部迪士尼動畫電影中立志當大廚的主角老鼠。

關於老鼠的故事與傳說在巴黎流傳了數百年，讓這些囓齒動物背負著惡名。

莫洛指出：「老鼠過街之所以人人喊打 ，是因為在14世紀時曾傳播惡名昭彰的瘟疫。」

但莫洛說，現在老鼠傳播疾病的角色已微乎其微，除鉤端螺旋體病以外，這是一種主要發生在鄉村地區動物傳人的細菌感染。

莫洛不停的向市民宣導，並發放印有可愛老鼠與艾菲爾鐵塔合照的傳單，並鼓勵路人理解這種囓齒動物帶來的好處。

莫洛說，「牠們每天可以吃掉巴黎約100噸垃圾」，可以說間接幫了大忙，避免下水道阻塞。

對於有人抱怨遊樂場與公園鼠輩橫行，莫洛坦承確實需要適度控管鼠患。但他認為，傳統的毒餌既殘忍又沒效率，因為老鼠很快就會產生抗藥性，甚至學會避開誘餌。

莫洛主張，減少街頭食物殘渣更有效。他指出：「老鼠找不到食物，數量自然不會激增。」

可想而知，這位老鼠友善的副區長在巴黎市遭遇不少反對聲浪，其中反對最力的是另一個區的區長布拉（Geoffroy Boulard）。

自從「巴黎人報」（Le Parisien）刊出他拎著4隻死老鼠的照片後，布拉就成為巴黎「仇鼠第一人」，甚至受邀出席去年在紐約舉辦的首屆全國城市鼠患高峰會（National Urban Rat Summit）。

布拉說，「認為我們可以和老鼠共處的人，根本活在幻想世界裡」 ，他指出， 「只要稍微鬆懈，公共衛生就會亮紅燈」。

