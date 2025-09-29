颱風博羅依侵襲越南 釀8死17人失蹤

颱風博羅依（Bualoi）今天襲擊越南沿海地區，已造成8人死亡、17人失蹤。強風豪雨導致房屋受損、電力中斷及道路淹水，所幸風暴逐漸減弱，正朝寮國前進。

路透社報導，根據越南國家氣象局，博羅依今天清晨登陸越南中部偏北沿海，掀起最高達8公尺巨浪。政府災害管理機構表示，廣治省外海有兩艘漁船遭巨浪襲擊後失聯，共17名漁民下落不明，另有一艘漁船在風暴期間失去聯繫。

義安省居民何文瓊表示：「我整晚沒睡，只擔心強風吹壞房門。」鄰居也說，他們整夜守著家屋，因為公寓大樓斷電必須自行防護。

現年45歲的阮全榮說：「我見過很多次颱風，這次是其中最強的之一。」

越南國家通訊社指出，強風在寧平省奪走8條人命，另有7人受傷。災害管理機構也通報，順化市有1人遭洪水沖走喪生，清化省則有1人被倒塌大樹壓死。

據氣象局表示，上午11時，颱風中心移至義安省上空，向寮國推進，最大風速已從登陸時的每小時117公里減弱至74公里。

根據災管單位統計，博羅依迄今已造成245戶房屋受損，近1400公頃稻作及其他農作物浸水，部分地區交通與外界中斷。

儘管風暴路徑上或附近設有鴻海、立訊、台塑與Vinfast等大型工廠，災管單位並未提及主要工業設施受損情況。

颱風來襲前，政府已預先撤離超過2萬8500名居民，並關閉中部4座機場，導致數百架次航班取消或延誤。

自27日以來，風暴在越南大部分地區帶來豪雨，當局持續警告嚴重洪水及土石流風險。氣象局預估，28日夜間至30日期間，全國多地雨量恐達500毫米。

由於國土緊鄰南海且海岸線綿長，越南每年常受西太平洋颱風侵襲。上週博羅依通過菲律賓時已造成當地至少10人喪生。