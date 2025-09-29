研究：1交通方式與降低失智風險有關 步行族阿茲海默風險偏高原因曝

騎腳踏車不僅環保、省錢又健身，還可能降低失智風險。美國醫學會旗下期刊《JAMA Network Open》最新研究顯示，相較於開車、搭公車或火車等非運動型交通，經常騎腳踏車的人，罹患不分類型失智症風險降低19%，阿茲海默症風險更下降22%。不過，研究也意外發現，步行雖與失智風險下降有關，卻同時與阿茲海默症風險上升相關。專家解釋，這可能與部分受試者本就存在平衡或駕駛問題有關。

這項研究分析近48萬名平均年齡為56.5歲英國參與者，他們在2006年至2010年間加入「英國生物銀行」研究，並填寫問卷，回報過去4周最常使用的交通方式（不含上下班通勤），選項包含開車或搭車、單純步行、步行搭配其他交通工具、單純騎腳踏車，以及騎腳踏車搭配其他方式。研究隨後持續追蹤這些參與者約13年。

研究發現，相較於開車、搭公車或火車等不需要體力的交通方式，經常騎腳踏車的人，罹患不分類型失智症的風險低19%，罹患阿茲海默症的風險則低22%。

在這段追蹤期間，共有8845人罹患失智症，其中3956人確診阿茲海默症。數據顯示，單純步行或步行搭配其他交通方式與失智風險下降6%有關，出乎意料的是，同時卻與阿茲海默症風險上升14%相關。對此，賓州Geisinger健康系統「記憶與認知計畫」主任、行為神經學家費尼（Glen Finney）說明，偏好步行與阿茲海默症風險升高之間的關聯，可能可以解釋為這些參與者本身已經存在平衡或駕駛方面的問題。

另外，研究團隊指出，阿茲海默症最主要的遺傳風險因子「APOE ε4 基因」也會影響結果：沒有攜帶此基因的人，失智風險降低26%；而有此基因變異組合的人，風險則降低12%。

研究更指出，經常騎腳踏車或採取混合騎車方式的人，其大腦中掌管記憶與學習的海馬迴體積更大。

紐約石溪大學神經學系教授維格斯（Joe Verghese）並未參與這項研究，他指出，這是第一項證實騎腳踏車不僅與降低失智風險有關，還與海馬迴體積更大有關的研究。

專家也提醒，這項研究仍有局限。首先，交通方式僅以單一時間點的自我回報為依據，無法反映長期習慣變化；而且參與者本身多數較健康，像是女性、不抽菸、受教育程度較高、日常活動量更多、BMI較低、慢性病較少。研究特別指出，騎腳踏車或混合騎車者多為男性，整體生活型態與身體狀況也普遍優於同齡人。因此結果未必能推廣至所有族群，且作為觀察性研究，只能顯示關聯性，而非因果關係，無法證明騎車能直接預防失智。