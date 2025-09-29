巴黎畢卡索美術館擬建新翼 露天公園展青銅雕塑

法國巴黎畢卡索美術館（Picasso Museum）館長戴布萊（Cecile Debray）今天表示，巴黎市中心一座公園將於2030年開放公眾免費參觀，園內將展出多件畢卡索的雕塑作品。

法新社報導，這座公園面積大約相當於兩個奧運標準泳池，將作為美術館的延伸空間，並展出約10件畢卡索（Pablo Picasso）的青銅雕塑。

她表示，美國紐約和芝加哥已有畢卡索的公共藝術裝置，而巴黎的這項計畫將成為「首座獻給這位西班牙藝術巨匠的露天美術館」。

在畢卡索美術館慶祝成立40週年之際，戴布萊說，未來這座公園將把美術館後方花園與一旁的小型公園連結在一起。

園區內的展品包括「母山羊」（The She-Goat），這件等身大小的青銅雕塑為畢卡索於1950年創作，目前收藏於館內。

戴布萊形容，這將是一處「神奇」空間，可以遠離巴黎的喧囂，公眾「將能與這些作品互動」，也能在面向公園的咖啡館、餐廳享受愜意氛圍。

畢卡索的女兒帕洛瑪．畢卡索（Paloma Picasso）對記者說，這項計畫「充滿生命力，就像我的父親一樣」。

她說，這是巴黎向這位藝術家致敬的「美好方式」，因為這座城市對畢卡索的藝術生涯「至關重要」，畢卡索在二戰期間定居巴黎，並成立工作室。

這座坐落在巴黎瑪黑區（Marais）、深受遊客喜愛的美術館也將擴建新翼，將臨時展覽空間擴增一倍。

戴布萊說，包含公園在內的擴建計畫將耗資約5000萬歐元（約新台幣17.8億元），預計2028年動工，由企業贊助商及畢卡索家族共同資助。