快訊

花蓮災後恐出病菌大軍 專家提醒飲食守則 「這一物」快丟掉

災後復原與防備工作持續進行 花蓮光復鄉明停班課

6縣市大雨特報！恐一路下到晚上

澳洲電信商Optus再爆事故 10天兩度緊急電話中斷

中央社／ 雪梨29日綜合外電報導

澳洲電信巨擘澳星通訊公司（Optus）今天指出，雪梨以南地區發生緊急電話中斷事件，距離前一次大規模故障僅差10天，那次故障疑似因用戶未能及時獲得援助導致4人死亡。

路透社報導，澳洲政府一直要求澳星通訊解釋這些中斷情況。新加坡電信公司（Singtel）擁有這家澳洲第2大電信公司。

澳洲通訊部長辦公室發言人表示，澳洲通訊部長威爾斯（Anika Wells）本週將與新加坡電信集團執行長袁坤滿見面。

新加坡電信說，袁坤滿將與澳星通訊董事長亞瑟（John Arthur）及執行長魯（Stephen Rue）一同出席會議。

新加坡電信發言人表示：「公司對此事高度重視，將全力配合澳洲政府及相關當局處理澳星通訊問題。」

澳星通訊今天指出，雪梨以南約100公里的達普托（Dapto）1個行動電話基地台故障，導致昨天上午服務中斷，包括緊急電話，影響4500人。

澳星通訊發言人透過電郵指出，「澳星通訊持續調查肇因…情況已恢復正常」，還說，「我們與警方確認，所有曾嘗試撥打緊急服務的用戶均安然無恙」。

9月18日發生長達13小時嚴重斷線事故，起因是一項網路防火牆升級作業，導致兩個州及北領地（Northern Territory）緊急電話服務中斷，約600名用戶可能受到影響，一些偏遠地區無法撥打電話，導致4人死亡。

這起事故引發澳洲民眾憤怒，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）批評這起事件「完全不可接受」。

魯表示，檢查顯示首次故障可能由人為錯誤造成，承認通訊中斷期間未遵循相關程序。目前已展開獨立調查，預計年底完成。

澳洲 新加坡 發言人

延伸閱讀

AI來勢洶洶…撼動就業生態 新創Anthropic計劃全球擴增兩倍人力

新加坡天富宮白龍王祖師來台 基隆入境凝聚全台信眾祈願

中國女網賽／吳芳嫺攜手日本穗積繪莉 晉雙打16強

NBA／澳洲聯賽史上最大齡菜鳥！3冠麥基首秀狂砍32分13籃板

相關新聞

研究：1交通方式與降低失智風險有關 步行族阿茲海默風險偏高原因曝

騎腳踏車不僅環保、省錢又健身，還可能降低失智風險。美國醫學會旗下期刊《JAMA Network Open》最新研究顯示，...

女兒被偷拍裸照遭勒索！印男勒死19歲姪子 塞膠桶燒屍企圖滅證被捕

印度發生駭人燒屍命案。當地一名爸爸因發現女兒被姪子偷拍裸照，之後更遭威脅勒索，氣憤下和另一名姪子聯手，先將涉事姪子勒斃，再將屍體塞進塑膠桶，企圖毀「屍」滅跡。警方在膠桶發現燒焦屍體，調查後認為案件有可疑，於是拘捕該爸爸，而他被捕後對「謀殺」罪直認不諱；而協助他殺人的姪子仍然在逃，案件仍在調查中。

南韓對陸團客臨時性免簽生效

南韓針對中國大陸團客實施的臨時性免簽政策於29日生效。

蘇姿丰鍾愛拳擊 喻「敏捷性」為領導AI賽局關鍵

超微執行長蘇姿丰今天在矽谷與半導體界人士對談，透露自己在繁重工作之餘鍾情拳擊，打拳擊講求敏捷、靈活，這也是AI時代的領導...

研究曝性格可預測壽命長短！擁有「這特質」的人死亡率低27%

獨立報報導，你形容自己是「積極」、「有條理」的人嗎？這些看似細節平凡的性格特質，可能和壽命長短有關。《身心研究期刊》（J...

漢語會成為非洲的未來語言嗎？

（德國之聲中文網）米拉迪·切克波（Miradie Tchèkpo）住在貝寧，是一名中文翻譯，她在一家中國貿易公司工作。對她來說，這就像夢想成真。“在中學時，我就看中國電視頻道，夢想著去中國旅行，體驗那

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。