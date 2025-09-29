颱風博羅依登陸越南 暴雨巨浪至少1死12失蹤
颱風「博羅依」今天凌晨登陸越南中北部，造成房屋受損，電力供應癱瘓。暴雨與巨浪侵襲下，至少有1人死亡，12名漁民失蹤。
路透社報導，越南國家氣象局表示，襲擊義安省的「博羅依」，截至上午8時（格林威治標準時間凌晨1時），最大風速自登陸的每小時117公里，已減弱至每小時88公里。
氣象局指出，「博羅依」登陸前已沿著越南海岸線移動數小時，掀起高達8公尺的巨浪。
越南國家媒體報導，順化市1人遭洪水圍困身亡；廣治省附近海域，4艘漁船毀於大浪，12名漁民失蹤。
颱風來襲前，當局已疏散逾2萬8500人，中部省份的4個機場關閉，數百航班取消或延誤。
「博羅依」自27日以來，已在越南大部分地區引發暴雨，政府已發出洪水和走山警告。
