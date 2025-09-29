快訊

捲黃國昌狗仔風波 中央社記者謝幸恩今發辭職聲明

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

影／堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

颱風博羅依登陸越南 暴雨巨浪至少1死12失蹤

中央社／ 河內29日綜合外電報導

颱風「博羅依」今天凌晨登陸越南中北部，造成房屋受損，電力供應癱瘓。暴雨與巨浪侵襲下，至少有1人死亡，12名漁民失蹤。

路透社報導，越南國家氣象局表示，襲擊義安省的「博羅依」，截至上午8時（格林威治標準時間凌晨1時），最大風速自登陸的每小時117公里，已減弱至每小時88公里。

氣象局指出，「博羅依」登陸前已沿著越南海岸線移動數小時，掀起高達8公尺的巨浪。

越南國家媒體報導，順化市1人遭洪水圍困身亡；廣治省附近海域，4艘漁船毀於大浪，12名漁民失蹤。

颱風來襲前，當局已疏散逾2萬8500人，中部省份的4個機場關閉，數百航班取消或延誤。

「博羅依」自27日以來，已在越南大部分地區引發暴雨，政府已發出洪水和走山警告。

越南 氣象局 洪水

延伸閱讀

歐盟對三國鋼品課反傾銷稅

秋颱醞釀發展中 粉專：中秋節前後1到2個颱風恐生成

李連杰遇海嘯險喪命！小女兒遭巨浪沖走「老婆失聯」驚險過程曝光

中颱博羅依下周一登陸越南 怪颱浣熊繞圈減弱1原因將再增強

相關新聞

女兒被偷拍裸照遭勒索！印男勒死19歲姪子 塞膠桶燒屍企圖滅證被捕

印度發生駭人燒屍命案。當地一名爸爸因發現女兒被姪子偷拍裸照，之後更遭威脅勒索，氣憤下和另一名姪子聯手，先將涉事姪子勒斃，再將屍體塞進塑膠桶，企圖毀「屍」滅跡。警方在膠桶發現燒焦屍體，調查後認為案件有可疑，於是拘捕該爸爸，而他被捕後對「謀殺」罪直認不諱；而協助他殺人的姪子仍然在逃，案件仍在調查中。

南韓對陸團客臨時性免簽生效

南韓針對中國大陸團客實施的臨時性免簽政策於29日生效。

蘇姿丰鍾愛拳擊 喻「敏捷性」為領導AI賽局關鍵

超微執行長蘇姿丰今天在矽谷與半導體界人士對談，透露自己在繁重工作之餘鍾情拳擊，打拳擊講求敏捷、靈活，這也是AI時代的領導...

研究曝性格可預測壽命長短！擁有「這特質」的人死亡率低27%

獨立報報導，你形容自己是「積極」、「有條理」的人嗎？這些看似細節平凡的性格特質，可能和壽命長短有關。《身心研究期刊》（J...

漢語會成為非洲的未來語言嗎？

（德國之聲中文網）米拉迪·切克波（Miradie Tchèkpo）住在貝寧，是一名中文翻譯，她在一家中國貿易公司工作。對她來說，這就像夢想成真。“在中學時，我就看中國電視頻道，夢想著去中國旅行，體驗那

聯合國新指定26處生物圈保護區 分布印尼、冰島等21國

聯合國教科文組織（UNESCO）今天公布26處新指定的生物圈保護區，包括含有地球3/4珊瑚種類的印尼群島、冰島一段匯聚全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。