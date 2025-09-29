快訊

47歲IT男存到1600萬提早退休 卻被一通電話摧毀大嘆：我根本不奢侈

三星新機太威！Galaxy S26 Ultra爆外觀大改造、三摺手機迎100倍數位變焦

堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

女兒被偷拍裸照遭勒索！印男勒死19歲姪子 塞膠桶燒屍企圖滅證被捕

香港01／ 撰文：桃樂斯
印度一名爸爸因發現女兒被姪子偷拍裸照，之後更遭威脅勒索，氣憤下和另一名姪子聯手，先將涉事姪子勒斃，再將屍體塞進塑膠桶，企圖毀「屍」滅跡。示意圖、本報資料照片
印度一名爸爸因發現女兒被姪子偷拍裸照，之後更遭威脅勒索，氣憤下和另一名姪子聯手，先將涉事姪子勒斃，再將屍體塞進塑膠桶，企圖毀「屍」滅跡。示意圖、本報資料照片

印度發生駭人燒屍命案。當地一名爸爸因發現女兒被姪子偷拍裸照，之後更遭威脅勒索，氣憤下和另一名姪子聯手，先將涉事姪子勒斃，再將屍體塞進塑膠桶，企圖毀「屍」滅跡。警方在膠桶發現燒焦屍體，調查後認為案件有可疑，於是拘捕該爸爸，而他被捕後對「謀殺」罪直認不諱；而協助他殺人的姪子仍然在逃，案件仍在調查中。

綜合印度媒體報導，事發於2024年2月，當地北方邦（Uttar Pradesh）馬爾普拉區（Malpura）發生1宗殺人焚屍兇殺案。事發前2日，有男子報稱兒子失蹤，警方搜索後在1個塑膠桶內發現一具燒焦、身軀只剩一半的屍體，進行DNA鑑定結果後，證實死者為19歲婚禮攝影師拉克什（Rakesh）。

女兒被偷拍裸照遭勒索　印男怒殺姪兒再燒屍

當地警局副局長夏爾馬（Atul Sharma）表示，警方調查後發現死者的死因疑與親戚有關，於是拘捕死者45歲的叔叔德維拉姆（Deviram）。而男子被捕後直認不諱，供稱因發現女兒洗澡時被拉克什拍下裸照，之後更遭對方威脅勒索，因而動了殺機。

先用鐵絲勒斃死者　將屍體塞膠桶點火焚屍

德維拉姆續指，案發當天他先是引誘拉克什到其經營的小吃店，並在另一名姪子基肖爾（Nitya Kishore）協助下，用鐵絲把他勒斃，然後將屍體塞進塑膠桶內，載到偏遠地方後澆上汽油點火焚屍，同時將死者車輛棄置在河邊，以營造他自殺假象。

警依謀殺罪調查　另一兇徒仍在逃

當地警方依照《印度刑法典》第302條「謀殺」、第364條「綁架」、以及第120B條「犯罪共謀」立案展開調查。而事發後，德維拉姆曾逃至德里（Delhi）一家酒店打工，但在警察巡邏時被捕獲；基肖爾目前仍然在逃，案件正在調查中。

（綜合）

延伸閱讀：

驚見男友與12歲女兒同床　母疑女兒遭性侵　怒割他下體再刺死燒屍

繼女被前男友威脅公開裸照！父當街槍殺賤男救女　判監40年決上訴

文章授權轉載自《香港01》

印度 偷拍

延伸閱讀

花蓮救災第5天…員工屍體被沖到40公里外 老闆沉痛嘆：最認真同事

律師洩密又一件！讓詐團掌進度並及時滅證 法院判刑4月

3天驗15具遺體…離去前鞠躬致意 鑑識英雄：泡愈久難度愈高

影／光復鄉佛祖街積水太深開挖受阻 他苦等8旬岳母屍體⋯曝這事

相關新聞

女兒被偷拍裸照遭勒索！印男勒死19歲姪子 塞膠桶燒屍企圖滅證被捕

印度發生駭人燒屍命案。當地一名爸爸因發現女兒被姪子偷拍裸照，之後更遭威脅勒索，氣憤下和另一名姪子聯手，先將涉事姪子勒斃，再將屍體塞進塑膠桶，企圖毀「屍」滅跡。警方在膠桶發現燒焦屍體，調查後認為案件有可疑，於是拘捕該爸爸，而他被捕後對「謀殺」罪直認不諱；而協助他殺人的姪子仍然在逃，案件仍在調查中。

南韓對陸團客臨時性免簽生效

南韓針對中國大陸團客實施的臨時性免簽政策於29日生效。

蘇姿丰鍾愛拳擊 喻「敏捷性」為領導AI賽局關鍵

超微執行長蘇姿丰今天在矽谷與半導體界人士對談，透露自己在繁重工作之餘鍾情拳擊，打拳擊講求敏捷、靈活，這也是AI時代的領導...

研究曝性格可預測壽命長短！擁有「這特質」的人死亡率低27%

獨立報報導，你形容自己是「積極」、「有條理」的人嗎？這些看似細節平凡的性格特質，可能和壽命長短有關。《身心研究期刊》（J...

漢語會成為非洲的未來語言嗎？

（德國之聲中文網）米拉迪·切克波（Miradie Tchèkpo）住在貝寧，是一名中文翻譯，她在一家中國貿易公司工作。對她來說，這就像夢想成真。“在中學時，我就看中國電視頻道，夢想著去中國旅行，體驗那

聯合國新指定26處生物圈保護區 分布印尼、冰島等21國

聯合國教科文組織（UNESCO）今天公布26處新指定的生物圈保護區，包括含有地球3/4珊瑚種類的印尼群島、冰島一段匯聚全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。