女兒被偷拍裸照遭勒索！印男勒死19歲姪子 塞膠桶燒屍企圖滅證被捕

印度發生駭人燒屍命案。當地一名爸爸因發現女兒被姪子偷拍裸照，之後更遭威脅勒索，氣憤下和另一名姪子聯手，先將涉事姪子勒斃，再將屍體塞進塑膠桶，企圖毀「屍」滅跡。警方在膠桶發現燒焦屍體，調查後認為案件有可疑，於是拘捕該爸爸，而他被捕後對「謀殺」罪直認不諱；而協助他殺人的姪子仍然在逃，案件仍在調查中。

綜合印度媒體報導，事發於2024年2月，當地北方邦（Uttar Pradesh）馬爾普拉區（Malpura）發生1宗殺人焚屍兇殺案。事發前2日，有男子報稱兒子失蹤，警方搜索後在1個塑膠桶內發現一具燒焦、身軀只剩一半的屍體，進行DNA鑑定結果後，證實死者為19歲婚禮攝影師拉克什（Rakesh）。

女兒被偷拍裸照遭勒索 印男怒殺姪兒再燒屍

當地警局副局長夏爾馬（Atul Sharma）表示，警方調查後發現死者的死因疑與親戚有關，於是拘捕死者45歲的叔叔德維拉姆（Deviram）。而男子被捕後直認不諱，供稱因發現女兒洗澡時被拉克什拍下裸照，之後更遭對方威脅勒索，因而動了殺機。

先用鐵絲勒斃死者 將屍體塞膠桶點火焚屍

德維拉姆續指，案發當天他先是引誘拉克什到其經營的小吃店，並在另一名姪子基肖爾（Nitya Kishore）協助下，用鐵絲把他勒斃，然後將屍體塞進塑膠桶內，載到偏遠地方後澆上汽油點火焚屍，同時將死者車輛棄置在河邊，以營造他自殺假象。

警依謀殺罪調查 另一兇徒仍在逃

當地警方依照《印度刑法典》第302條「謀殺」、第364條「綁架」、以及第120B條「犯罪共謀」立案展開調查。而事發後，德維拉姆曾逃至德里（Delhi）一家酒店打工，但在警察巡邏時被捕獲；基肖爾目前仍然在逃，案件正在調查中。

