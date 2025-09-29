「匈牙利台灣文化交流協會」辦中秋烤肉 凝聚僑胞情誼

在僑務委員會協助下，「匈牙利台灣文化交流協會」27日在布達佩斯多瑙河畔舉辦具台灣特色的中秋節烤肉聯誼活動，旅居匈牙利的僑胞、留學生、台商與匈牙利民眾等逾百人共襄盛舉。

根據駐匈牙利代表處新聞稿，本次活動由匈牙利台灣文化交流協會規劃，活動內容多元，除凝聚海外僑心外，也邀請匈牙利民眾互動。

活動透過烤肉、音樂、遊戲與分享美食等方式，向匈牙利民眾介紹台灣歡度中秋佳節的文化。駐匈牙利代表王翼龍夫婦與其駐處人員也贊助中秋月餅，出席同樂。

匈牙利台灣文化交流協會會長黃文綺長年致力於台匈文化交流。黃文綺表示，近年來因工作與異國婚姻而旅居匈牙利的台灣人，有逐年增加的趨勢。

黃文綺說，希望藉由僑團與舉辦活動的方式，為初來乍到的台灣僑民與台商提供良好的社交平台，進而建立互助的人脈網絡，協助更多在異鄉的台灣人能及早適應環境，在異國打拚過生活。