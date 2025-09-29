「匈牙利台灣文化交流協會」辦中秋烤肉 凝聚僑胞情誼

中央社／ 布拉格28日專電

在僑務委員會協助下，「匈牙利台灣文化交流協會」27日在布達佩斯多瑙河畔舉辦具台灣特色的中秋節烤肉聯誼活動，旅居匈牙利的僑胞、留學生、台商與匈牙利民眾等逾百人共襄盛舉。

根據駐匈牙利代表處新聞稿，本次活動由匈牙利台灣文化交流協會規劃，活動內容多元，除凝聚海外僑心外，也邀請匈牙利民眾互動。

活動透過烤肉、音樂、遊戲與分享美食等方式，向匈牙利民眾介紹台灣歡度中秋佳節的文化。駐匈牙利代表王翼龍夫婦與其駐處人員也贊助中秋月餅，出席同樂。

匈牙利台灣文化交流協會會長黃文綺長年致力於台匈文化交流。黃文綺表示，近年來因工作與異國婚姻而旅居匈牙利的台灣人，有逐年增加的趨勢。

黃文綺說，希望藉由僑團與舉辦活動的方式，為初來乍到的台灣僑民與台商提供良好的社交平台，進而建立互助的人脈網絡，協助更多在異鄉的台灣人能及早適應環境，在異國打拚過生活。

匈牙利 中秋節 台灣人

延伸閱讀

韓國瑜率跨黨派立委參觀大阪世博 訪台灣館讚驚豔

桃園抽查中秋烤肉商品標示 「烤肉夾」不合格率最高

1992年台北引進「匈牙利公車」 六、七年級生童年回憶

故宮捷克展遭恐嚇 綠：勿把政治攻防遷怒文化資產

相關新聞

南韓對陸團客臨時性免簽生效

南韓針對中國大陸團客實施的臨時性免簽政策於29日生效。

蘇姿丰鍾愛拳擊 喻「敏捷性」為領導AI賽局關鍵

超微執行長蘇姿丰今天在矽谷與半導體界人士對談，透露自己在繁重工作之餘鍾情拳擊，打拳擊講求敏捷、靈活，這也是AI時代的領導...

研究曝性格可預測壽命長短！擁有「這特質」的人死亡率低27%

獨立報報導，你形容自己是「積極」、「有條理」的人嗎？這些看似細節平凡的性格特質，可能和壽命長短有關。《身心研究期刊》（J...

星期人物／金莫力抗政治高壓 節目停播風波下的媒體挑戰

吉米．金莫（Jimmy Kimmel）從拉斯維加斯廣播電台自費實習生崛起為晚間脫口秀天王，招牌節目《金莫深夜秀》因柯克遇刺爭議遭停播6天，復播時他哽咽道歉並強調「從不拿命案開玩笑」。本文剖析金莫的崛起、他在ABC的支柱角色，以及在川普2.0整肅下的堅持與挑戰，折射出美國媒體環境的劇變。

漢語會成為非洲的未來語言嗎？

（德國之聲中文網）米拉迪·切克波（Miradie Tchèkpo）住在貝寧，是一名中文翻譯，她在一家中國貿易公司工作。對她來說，這就像夢想成真。“在中學時，我就看中國電視頻道，夢想著去中國旅行，體驗那

聯合國新指定26處生物圈保護區 分布印尼、冰島等21國

聯合國教科文組織（UNESCO）今天公布26處新指定的生物圈保護區，包括含有地球3/4珊瑚種類的印尼群島、冰島一段匯聚全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。