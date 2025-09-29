南韓對陸團客臨時性免簽生效
南韓旅遊及零售業正做好準備，以因應即將湧入的陸客潮。
韓聯社報導，從29日起到明年的6月30日，陸客若在三人以上、並透過指定的國內外旅行社安排，將能免簽入境南韓最多15天。
濟州島原先開放個人及團體30日免簽政策，也將維持不變。
南韓政府預期，至2026年6月為止，免簽政策將能額外吸引100萬名的中國旅客。
此項政策適逢中國長達一周的國慶日假期（10月1日-7日），這是中國最繁忙的旅遊旺季之一，預期可作為該措施影響的早期測試。
不過，南韓產業官員預期，該措施的短期效果有限，因免簽計畫在8月宣布時，許多陸客已預訂好10月行程。但官員估計，今年年底及2026年年初，旅客人數將成長。
