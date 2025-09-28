快訊

誰抱股台積至今？台積電主管問全辦公室僅1員工舉手 不是因為眼光獨特

獨／移民署南投專勤隊長獨攀八仙山突無呼吸心跳 消防救援中

花蓮馬太鞍溪堰塞湖仍警戒 政院：疏散比照海嘯「警報連9響」

颱風博羅依即將登陸越南 當局疏散民眾嚴陣以待

中央社／ 河內28日綜合外電報導

颱風「博羅依」威力持續增強且即將登陸越南，河內當局今天關閉受颱風威脅區域的機場，也疏散數以千計民眾。博羅依幾天前在菲律賓造成至少10人死亡，並引發嚴重洪災。

越南「青年報」（Thanh Nien）報導，截至格林威治標準時間10時（台灣時間傍晚6時），博羅依（Bualoi）的風速高達每小時133公里，預計當地時間明天凌晨登陸越南中部。

路透社報導，越南國家氣象預報機構指出，博羅依能同時引發多種天然災害，包括強風、暴雨、暴洪、土石流以及沿海地區淹水。

越南政府表示，國內中部河靜省（Ha Tinh）的相關部門已經開始疏散超過1萬5000位居民，軍隊也做好防災準備。

博羅依預計會在越南義安省（Nghe An）首府榮市（Vinh）登陸，當地民眾正趕緊加強固定房子並繫好船隻。

越南 颱風 災害

延伸閱讀

颱風博羅依接近 三亞機場暫停起降全市學校停課

台電人員徒步入山搶修 台東利稻、霧鹿村復電

秋颱醞釀發展中 粉專：中秋節前後1到2個颱風恐生成

又有颱風不只一個？下半周有熱帶擾動發展 吳德榮揭預測路徑、影響

相關新聞

研究曝性格可預測壽命長短！擁有「這特質」的人死亡率低27%

獨立報報導，你形容自己是「積極」、「有條理」的人嗎？這些看似細節平凡的性格特質，可能和壽命長短有關。《身心研究期刊》（J...

蘇姿丰鍾愛拳擊 喻「敏捷性」為領導AI賽局關鍵

超微執行長蘇姿丰今天在矽谷與半導體界人士對談，透露自己在繁重工作之餘鍾情拳擊，打拳擊講求敏捷、靈活，這也是AI時代的領導...

星期人物／金莫力抗政治高壓 節目停播風波下的媒體挑戰

吉米．金莫（Jimmy Kimmel）從拉斯維加斯廣播電台自費實習生崛起為晚間脫口秀天王，招牌節目《金莫深夜秀》因柯克遇刺爭議遭停播6天，復播時他哽咽道歉並強調「從不拿命案開玩笑」。本文剖析金莫的崛起、他在ABC的支柱角色，以及在川普2.0整肅下的堅持與挑戰，折射出美國媒體環境的劇變。

漢語會成為非洲的未來語言嗎？

（德國之聲中文網）米拉迪·切克波（Miradie Tchèkpo）住在貝寧，是一名中文翻譯，她在一家中國貿易公司工作。對她來說，這就像夢想成真。“在中學時，我就看中國電視頻道，夢想著去中國旅行，體驗那

聯合國新指定26處生物圈保護區 分布印尼、冰島等21國

聯合國教科文組織（UNESCO）今天公布26處新指定的生物圈保護區，包括含有地球3/4珊瑚種類的印尼群島、冰島一段匯聚全...

俄國西部假酒中毒案增至25死 拘留3嫌待審

俄羅斯西部本月發生酒精中毒事件，在另外的6具遺體中發現致命的甲醇含量後，俄羅斯調查人員今天說，酒精中毒死亡的人數已增加到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。