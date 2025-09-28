颱風博羅依即將登陸越南 當局疏散民眾嚴陣以待

颱風「博羅依」威力持續增強且即將登陸越南，河內當局今天關閉受颱風威脅區域的機場，也疏散數以千計民眾。博羅依幾天前在菲律賓造成至少10人死亡，並引發嚴重洪災。

越南「青年報」（Thanh Nien）報導，截至格林威治標準時間10時（台灣時間傍晚6時），博羅依（Bualoi）的風速高達每小時133公里，預計當地時間明天凌晨登陸越南中部。

路透社報導，越南國家氣象預報機構指出，博羅依能同時引發多種天然災害，包括強風、暴雨、暴洪、土石流以及沿海地區淹水。

越南政府表示，國內中部河靜省（Ha Tinh）的相關部門已經開始疏散超過1萬5000位居民，軍隊也做好防災準備。

博羅依預計會在越南義安省（Nghe An）首府榮市（Vinh）登陸，當地民眾正趕緊加強固定房子並繫好船隻。