研究曝性格可預測壽命長短！擁有「這特質」的人死亡率低27%

獨立報報導，你形容自己是「積極」、「有條理」的人嗎？這些看似細節平凡的性格特質，可能和壽命長短有關。《身心研究期刊》（Journal of Psychosomatic Research）一項研究指出，與其說「外向」、「盡責」這些大方向人格分類影響壽命，不如說是其中一些細節特質，更能精準預測誰能活得更久。

這項研究分析超過2.2萬名成年人，追蹤長達6至28年，以心理學界常用的「五大人格」為基礎，進一步研究這五大分類底下的細節特質與壽命長短的關聯。五大人格分別為開放性、盡責性、外向性、親和性和神經質。

結果發現，擁有「盡責性」人格的人，死亡率平均比其他人低約15%。在這個人格分類中，把自己形容為「有條理」的人，死亡率大約低14%；「負責任」的人低12%；而「勤奮、細心」的人則低15%。

此外，活潑、積極、樂於助人等特質，也與較低死亡風險相關。相對而言，較神經質的人，例如情緒多變、容易焦慮或緊張，則顯示出較高的死亡率，研究推測可能與這些人更容易抽菸、體重過重或疾病發生率較高有關。

研究還顯示，屬於外向性的一項具體特質「積極」是最明顯的壽命指標，受試者若以此形容自己，死亡率平均低了27%。相較之下，創意、心胸開闊或愛冒險等特質雖然也和長壽有關，但影響幅度較小。

研究共同作者、愛丁堡大學心理學教授莫特斯（René Mõttus）指出，比起僅看「盡責性」或「神經質」這些大範疇，更重要的其實是裡頭的細節特質。「正是這些小地方，才在驅動人格與死亡風險的關聯。而且這些細節通常比大範疇更容易改變。」

另一位共同作者、愛爾蘭利默里克大學心理學副教授歐蘇利文（Páraic O’Súilleabháin）則補充，所謂「有條理」，不只是性格問題，更可能反映在健康習慣上，例如更容易遵守作息、按時服藥；而「積極」的人則傾向保持運動與社交，這些都能間接延長壽命。他強調，人格不是宿命，焦慮的人並不一定短命，勤奮的人也不是鐵定長壽，但人格特質對健康的影響確實被低估了。

英國切斯特大學心理學專家史都華（Ross Stewart）對此研究表示肯定，認為過去研究往往止步於大分類，而這次直接把焦點放在「人怎麼用單字形容自己」，才真正顯示出人格與健康的細緻關聯。

換句話說，這項研究提醒我們，長壽不只是飲食與運動的結果，你怎麼描述自己，也可能悄悄透露了健康密碼。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康