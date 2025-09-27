聯合國新指定26處生物圈保護區 分布印尼、冰島等21國

聯合國教科文組織（UNESCO）今天公布26處新指定的生物圈保護區，包括含有地球3/4珊瑚種類的印尼群島、冰島一段匯聚全國七成植物的海岸地帶及安哥拉的一片大西洋沿岸地區。

美聯社報導，聯合國教科文組織自1971年開始指定生物圈保護區（biosphere reserve），至今已在142個國家指定了785處。這些保護區含有地球上一些最豐富卻也最脆弱的生態系統。

然而，聯合國指定的生物圈保護區內不僅有應受嚴格保護的自然保育區，也有人們居住和工作的區域，因此須由科學家、當地居民和政府官員攜手合作，在生態保護研究及地方經濟文化需求間求取平衡。

今天宣布的生物圈保護區分散在21國。其中在印尼的拉賈安帕特群島（Raja Ampat）有塊面積達約13萬5000平方公里的區域被劃入，當地可見75%以上的全球珊瑚種類及罕見的瀕危海龜，並分布雨林。

另個保護區位在北歐國家冰島西岸的斯奈山半島（Snæfellsnes），面積為1460平方公里。這裡除了有火山峰、熔岩原、濕地、草原和冰河，還是海鳥、海豹及冰島70%以上植物的重要棲地，包含330種野生花卉與蕨類。

至於在非洲西南部國家安哥拉新指定的基薩馬（Quiçama）生物圈保護區，則是一塊位於大西洋沿岸長206公里的區域。聯合國教科文組織指出，這裡的疏林草原、森林、氾濫平原、河川出海口和島嶼保護了生物多樣性，有大象、海牛、海龜和200多種鳥類棲息在此。

中非西部島國聖多美普林西比（São Tomé and Príncipe）中的普林西比島先前已被指定為生物圈保護區，使得當地的紅樹林得以復育成功，有助緩和海水暴潮帶來的衝擊。今年聖多美島也被納入保護區，使其成為全球首個全國都屬於聯合國生物圈保護區的國家。