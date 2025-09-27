俄國西部假酒中毒案增至25死 拘留3嫌待審

快訊

中央社／ 莫斯科27日綜合外電報導
俄羅斯西部本月發生酒精中毒事件，在另外的6具遺體中發現致命的甲醇含量後，俄羅斯調查人員今天說，酒精中毒死亡的人數已增加到25人。

法新社報導，俄羅斯長年飽受嚴重酗酒問題困擾，廉價私釀酒引發的集體死亡事件，雖較1990年代高峰期有所減少，但並不少見。

俄羅斯調查重大犯罪的調查委員會（Investigative Committee）說：「法醫對6名死者的檢驗結果顯示，體內甲醇含量很高或達到致命水準。」

調查委員會還說，這些遺體是在9月10日至17日期間，陸續從列寧格勒州（Leningrad）的沃洛索夫斯基區（Volosovsky）送至相關單位。

根據調查人員透露，目前已有3名犯嫌遭到拘留，正等待受審。

本週稍早，兩名犯嫌因製造並販售假蘋果酒，導致在2023年造成50人喪命，遭判處近10年徒刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

