俄國西部假酒中毒案增至25死 拘留3嫌待審
俄羅斯西部本月發生酒精中毒事件，在另外的6具遺體中發現致命的甲醇含量後，俄羅斯調查人員今天說，酒精中毒死亡的人數已增加到25人。
法新社報導，俄羅斯長年飽受嚴重酗酒問題困擾，廉價私釀酒引發的集體死亡事件，雖較1990年代高峰期有所減少，但並不少見。
俄羅斯調查重大犯罪的調查委員會（Investigative Committee）說：「法醫對6名死者的檢驗結果顯示，體內甲醇含量很高或達到致命水準。」
調查委員會還說，這些遺體是在9月10日至17日期間，陸續從列寧格勒州（Leningrad）的沃洛索夫斯基區（Volosovsky）送至相關單位。
根據調查人員透露，目前已有3名犯嫌遭到拘留，正等待受審。
本週稍早，兩名犯嫌因製造並販售假蘋果酒，導致在2023年造成50人喪命，遭判處近10年徒刑。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言