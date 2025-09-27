快訊

中央社／ 塞席爾維多利亞27日綜合外電報導
印度洋上的東非島國塞席爾今天舉行總統和國會大選，現任總統拉姆卡拉萬在這個非洲最小國家尋求連任。

美聯社報導，拉姆卡拉萬（Wavel Ramkalawan）主要對手是聯合塞席爾黨（United Seychelles）籍候選人赫米尼（Patrick Herminie）。赫米尼2007年至2016年曾任國會議長，從政資歷豐富。

投票於上午7時展開，許多投票所外大排長龍，預計這個度假天堂的選民將會踴躍投票。塞席爾總統任期為5年。

聖公會牧師轉戰政壇的拉姆卡拉萬於2020年第6度參選總統時，成為自從1976年以來首位擊敗執政黨的在野領袖。經濟復甦、社會發展和環境永續是他所屬的塞席爾民主聯盟（Linyon Demokratik Seselwa）這場選戰主軸。

今天若無候選人得票過半，將由前兩名進行第2輪決選。塞席爾登記的選民略多於7萬7000人。

由115座島嶼組成的這個印度洋小國以豪華旅遊和生態旅遊著稱。依世界銀行（World Bank）資料，塞席爾人均國內生產毛額（GDP）高居非洲之冠。經濟情勢帶動中產階級持續壯大，也助長反對勢力的聲勢。

人均GDP居非洲之冠 印度洋「度假天堂」舉行大選…投票所外大排長龍

