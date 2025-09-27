洪水肆虐…颱風博羅依橫掃菲律賓增至11死 14人失蹤20萬人避難
菲律賓官方今天說，颱風博羅依侵襲該國中部，死亡人數攀升到11人，並有14人失聯，逾20萬人暫居避難中心。另外，泰國受季風大雨引發洪災影響，死亡人數增至7人。
法新社報導，博羅依（Bualoi）昨天橫掃菲律賓中部多個小島，強風暴雨導致樹木與電線桿倒塌，民宅屋頂被掀起，洪水肆虐，迫使40萬人緊急撤離。
比利南省（Biliran）災害應變官員龍蓋（NoelLungay）透過電話告訴法新社，在災情最嚴重的比利南島，有8人罹難、2人失蹤。他還說：「島上多處嚴重淹水，部分道路至今仍被積水覆蓋。」
馬尼拉民防部門稍早通報，鄰近比利南省的瑪斯貝特島（Masbate）與蒂卡奧島（Ticao）有3人喪生，其中2人分別遭強風吹倒的大樹與牆壁壓死。
目前菲律賓中部地區仍有14人失聯，逾20萬人仍暫居在各地避難中心。
另外，泰國當局今天表示，受連日季風大雨引發的洪災影響，死亡人數已增至7人，目前救災行動持續進行中。
泰國防減災廳（Department of Disaster Prevention and Mitigation）發布聲明說，本週受到洪災影響的地區包括昭批耶河（Chao Phraya River）沿岸多個省分，受災人數超過26萬人。
泰國防減災廳原先在23日通報中部地區有4人罹難，經更新後，死亡人數已上修至7人。
