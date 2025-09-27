快訊

中央社／ 墨西哥市26日綜合外電報導
來自阿約欽納帕師範學院的學生，在2014年9月26日搭乘巴士前往墨西哥市示威，隨後失蹤、下落不明，對此墨西哥市今天發起大規模的遊行抗議。圖為防暴警察躲避示威者投擲的汽油彈。圖／法新社
在兒子失蹤11年後，德拉克魯斯（Delfina de la Cruz）對43名墨西哥學生失蹤案懸而未決感到挫折。這些學生據稱被毒販綁架，而當局卻坐視不理。

法新社報導，來自阿約欽納帕（Ayotzinapa）師範學院的學生，在2014年9月26日搭乘巴士前往墨西哥市示威，隨後失蹤、下落不明。該校學生歷來有參與政治運動的傳統。

此案被認為是墨西哥最嚴重的人權暴行之一。當地與毒品相關的暴力事件氾濫，已有超過12萬人下落不明。

德拉克魯斯今天與其他受害者的母親冒雨在墨西哥市發起大規模的遊行抗議。

她說：「我們又回到原點了。我想見到我的兒子，想知道發生了什麼事，他在哪裡。哪怕他已不在人世，我也想知道。」

迄今只有3名失蹤學生的遺體被尋獲並確認身分，其他人的去向依舊是個謎。

調查人員認為，這些學生是被毒梟與腐敗警察串通後綁架，但他們的確切遭遇仍不清楚。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

「我想見到兒子」墨西哥43學生失蹤11年 家屬冒雨抗議求交代

