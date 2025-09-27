影／日本首條臥鋪夜行巴士將上路 從高知可全平躺過夜前往東京

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
外國觀光客前往日本旅遊時，有些人會選擇搭乘夜行巴士，但乘坐體驗往往令人感到疲憊。日本「高知站前觀光」巴士公司將於12月開辦全國首條臥鋪夜行巴士路線。照片擷取自 X / tak_goto43
外國觀光客前往日本旅遊時，有些人會選擇搭乘夜行巴士，晚上出發、隔天早晨抵達目的地。雖然費用相較新幹線或飛機便宜許多，還能節省住宿開銷並有效利用時間，但乘坐體驗往往令人感到疲憊。如今，日本高知縣的巴士公司「高知站前觀光」將開辦全國首條臥鋪夜行巴士路線。

共同社與NHK報導，「高知站前觀光」表示，該公司多次收到乘客反映夜行巴士太累，因此認為配備「全平躺座椅」的巴士有足夠需求，便在高知—東京線試用可轉換成上下舖的座椅。每個座椅將靠背放平後，長180公分、寬48公分，配備隔簾和安全護欄。

美國和越南等國早已有配備平躺床的巴士營運，部分日本巴士業者過去也曾考慮通過安裝臥鋪引進此類服務，卻無法達到安全標準。「高知站前觀光」耗時約10年，與當地工業機械製造商以及設計公司合作，研發出可將靠背完全放平、如同床鋪般的「全平躺座椅」」，成功符合道路交通安全要求。

「高知站前觀光」社長梅原章利1月底初次公開新型巴士時表示，目前飯店房價高漲且經常客滿，這項服務有望承接部分住宿需求。

根配備全平躺座椅的高知—東京線「FRATON」高速巴士將於12月6日正式上路，起訖站分別為高知站巴士總站與東京八重洲巴士總站。高知出發班次為周六，東京出發則為周日。12月班次將於11月1日上午10點開放預約，僅能透過「発車オーライネット」網站購票。雖然票價尚未公布，但8月試營運期間，上舖票價為單程12000日元（新台幣約2493元），下舖則為10000日元（新台幣約2078元）。

長岡技術科學大學教授木村哲也表示，雖然國土交通省已針對長途巴士制定必要的道路安全規範，但仍應監管「高知站前觀光」所推出，強調乘客舒適性的服務，「以確保適合各年齡層和不同體型的人乘坐安全」。

