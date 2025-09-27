38歲2寶爸遭ICE探員擊斃 墨西哥親友哀悼討公道

快訊

中央社／ 墨西哥伊林博26日綜合外電報導

一名38歲、育有兩名子女的墨西哥男子，本月稍早在美國芝加哥郊區遭移民探員逮捕時遭開槍擊斃，他的親朋好友今天齊聚在墨西哥一座小鎮，為他哀悼並替他伸張正義。

路透社報導，西伐里奧．維列加斯-龔薩雷茲（Silverio Villegas-Gonzalez）18年前離開墨西哥米卻肯州（Michoacan）伊林博（Irimbo）前往美國。他9月12日遭一名美國移民暨海關執法局（ICE）探員開槍擊斃，遺體昨天裝在棺材內運回家鄉。

今天下午，哀戚的送葬隊伍護送他的棺材前往葬禮彌撒現場。

龔薩雷茲的哥哥荷黑（Jorge Villegas）含淚告訴路透社：「我們非常悲傷。至少我的弟弟現在回來了。我們終於能為他辦場基督教葬禮。」

維列加斯在把兩個小孩送到附近小學與托兒所後遭開槍擊斃，他的遭遇激起外界對美國總統川普（Donald Trump）強硬打擊移民政策的不滿，也凸顯移民探員的執法手段日益激烈。

荷黑說：「他是一個好父親，不應遭遇這種事。」

美國國土安全部表示，維列加斯駕車朝探員方向駛去後，一名探員出於自衛對維列加斯開槍。不過，路透社檢視的隨身攝影機與文件顯示，事發經過比官方說法更為複雜。

伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）與墨西哥總統

薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）均呼籲對ICE探員的執法手段展開進一步調查。

荷黑說：「我真心希望正義能得到伸張。他被殺的方式，以及事情發生的經過，絕不能不了了之。」

與維列加斯同校的艾維拉（Blanca Avila）說，她記得維列加斯是一名謙和的人，也是一個好同學，他的死讓她對遠在美國的兄弟姊妹深感擔憂。

艾維拉說：「他們外出工作時，都擔憂移民官員可能找上門並對他們不利，就像發生在我同學身上的事一樣。我們只是樸實又勤奮的人，就跟維列加斯一樣。」

