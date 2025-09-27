國家資料中心失火致數百項服務停擺 韓國總理致歉

快訊

中央社／ 首爾27日綜合外電報導

由於國家資料中心失火，造成包括郵局及緊急應變系統等數百項政府線上服務停擺，韓國國務總理金民錫今天出面致歉。

法新社報導，地方當局表示，位於大田市的國家資訊資源服務中心（National Information ResourcesService）昨晚發生鋰電池引發的火災。該中心距首爾約150公里，負責託管國家重要的資訊系統。

韓國民眾今天凌晨收到政府發送的多則緊急簡訊，內容包括警告部分郵局線上服務因火災而停擺，並提醒119僅能電話求助，無法用視訊或簡訊。

金民錫說：「由於國家的關鍵資訊系統集中在單一設施中，滅火工作面臨相當大的困難。」他補充說，火勢已大致受到控制。

他還說：「民政事務的申請處理可能會延誤，證件發放也可能受阻，給民眾日常生活帶來不便。對於這些不便，我向人民致以誠摯的歉意。」

內政部表示，截至27日上午，火災已導致647項政府線上服務持續中斷，包括行動身分認證系統、國家法律資訊中心網站，以及民眾投訴請願的官方平台。

內政部表示，火災導致該設施的溫度與濕度控制系統失效，引發伺服器過熱的擔憂，促使政府採取預防性措施，停止系統運作以保護其資訊系統。

2022年，韓國最大行動通訊軟體KakaoTalk曾因資料中心失火，導致逾5000萬用戶遭遇大規模服務中斷，促使公司道歉，並引起公眾要求政府制定防範計畫。

