奪命山崩一家八口7人死！倖存兒崩潰：前一天媽媽才說想修復舊家庭照

香港01／ 撰文／向樂高
山崩後的泥石流把房子淹沒，大批鄰居與搜救人員協助挖掘，惟屋內7人全部罹難。（新聞影片截圖）
山崩後的泥石流把房子淹沒，大批鄰居與搜救人員協助挖掘，惟屋內7人全部罹難。（新聞影片截圖）

馬來西亞沙巴（Sabah）發生滅門式的山崩慘劇，釀成一家7人死亡，僅1名兒子倖存。當地早前連日暴雨，於9月16日早上約10時發生嚴重山崩，1間民宅被泥山壓毀，屋內7人身亡。死者分別為50歲屋主夫妻、29歲長女和4名2歲至9歲的孩童，而19歲兒子當時不在家而避過一劫，痛失所有家人的他，事後崩潰地表示「不知怎樣獨活下去」，又指出事前一天媽媽突然叫他修復一張她與6名兄弟姐妹的舊合照，但相片中數人已經離世，當中只剩媽媽和另2人健在，沒料到竟然成為媽媽最後交託的遺願。

事發地點是馬來西亞沙巴哥隆邦甘榜珍德拉凱西，死者分別是屋主夫妻阿都哈立達拉（50歲）和胡賽馬沙拉巴尼（50歲）、長女瑪絲麗娜（29歲），孫輩莫哈末諾禮曼（9歲）、莫哈末依占甘迪（7歲）、西蒂卡迪嘉阿都拉（4歲）和莫哈末依漢阿都拉（2歲）。據大馬傳媒報導，事發前當地連場暴雨，案發現場發生山崩，泥石流在無預警地滑落，迅速將涉事房子至完全淹沒，屋內7人未能及時逃生而連人帶屋被活埋

山崩後的泥石流把房子淹沒，屋內7人全部罹難。（新聞影片截圖）
山崩後的泥石流把房子淹沒，屋內7人全部罹難。（新聞影片截圖）

倖存兒子：不知道如何獨自活下去

19歲生還者卡馬魯依茲旺是家中次子，他憶述事發時收到堂兄的電話，表示其家被山崩塌下的泥土淹沒時，便馬上趕回家，見到住宅埋在泥石下，立即與鄰居們徒手挖掘泥土，其後媽媽等親人的遺體逐一被挖出。昔日同住的家人全部罹難，他悲痛地表示：「我的親人已不在人世了……我真的不知道該如何獨自繼續生活下去。」

出事前母子曾互傳WhatsApp

卡馬魯依茲旺其後透露，事發當天早上9時許，媽媽仍發WhatsApp訊息提醒他小心水災，他回覆後並沒有再收到訊息，媽媽的叮囑成為母子最後一次的對話。

消防指面臨二次山崩風險增搜救難度

沙巴消防及拯救局事後曾展開大規模搜救行動，但因災區地勢崎嶇，且持續面臨二次山崩風險，搜救工作極為艱難，最終仍完成任務，將所有遇難者遺體尋回，並對悲劇深表哀痛。慘劇令當地人關注是沙巴山區斜坡安全問題。當地政府已宣佈將對科隆邦一帶的山坡結構進行徹查，以評估是否涉及非法開發或缺乏適當的排水系統，並制定規劃和管理方案，以避免悲劇重演。

山崩後的泥石流把房子淹沒，大批鄰居與搜救人員協助挖掘，惟屋內7人全部罹難。（新聞影片截圖）
山崩後的泥石流把房子淹沒，大批鄰居與搜救人員協助挖掘，惟屋內7人全部罹難。（新聞影片截圖）

文章授權轉載自《香港01》

山崩 土石流 馬來西亞 遺體 活埋 崩塌 暴雨

