托兒所人員凌虐21名嬰幼 英法官判刑8年

中央社／ 倫敦26日綜合外電報導

英國一名法官今天以被控對嬰幼兒進行連串「無端」且「施虐般」的攻擊，將一名托兒所員工判刑8年。

法新社報導，被告是22歲的倫敦女子蕾卡（RoksanaLecka），在其中一案裡她被控多次踢一名小男孩的臉。

蕾卡承認7項「對16歲以下兒少施虐」的罪行，另外14項經審理後也被定罪；她對自己的犯行歸咎於吸食大麻。

法官普拉施克斯（Sarah Plaschkes）在量刑蕾卡被控凌虐21名嬰幼兒時表示，她在倫敦兩間托兒所工作期間，犯下「多次無端暴力行為」。

普拉施克斯說：「妳對他們捏、打、拳毆、掌摑和腳踢樣樣都來，還拉扯他們的耳朵、頭髮和腳趾，把孩子頭朝下扔進嬰兒床。孩子們只是安靜快樂地自己玩耍時，妳就故意讓他們受苦……妳的犯行正確地說根本就是施虐。」

蕾卡的虐兒行逕於2024年6月被揭發，當時她被人看到手捏多名兒童。警方獲報介入後，在托兒所的錄影監視畫面發現多起虐兒情事。

倫敦的金士頓皇家法院（Kingston Crown Court）收到受害兒童家長提交的被害人影響陳述，表示虐兒讓他們既心碎又自責。

倫敦 托兒 法官

