快訊

搞烏龍？腎臟癌手術竟遭醫生「切錯邊」 老翁僅剩病腎超崩潰

釜山影展／舒淇憑「女孩」奪「釜山獎」最佳導演獎 台上致謝侯孝賢

「不承認台灣」國人自駕遊羅馬尼亞竟遭扣留駕照 我外交部發聲

好萊塢掀政治內戰 逾千影人連署反擊杯葛以色列影業

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導

超過1000名演員和具有影響力電影圈中人聯名發表公開信，譴責因為加薩戰爭而呼籲杯葛部分以色列電影機構的做法「反猶」，凸顯娛樂圈內部緊張有升溫趨勢。

法新社報導，這份由娛樂產業非營利組織「和平創意社群」（Creative Community for Peace）和猶太倡議組織「旅團」（The Brigade）發起的聯名信，內容指責包括艾瑪史東（Emma Stone）和瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）等知名演員在內的超過8000人支持杯葛，批評他們「助長反猶宣傳」。

為這封反對杯葛公開信背書的大咖包括「驚爆焦點」（Spotlight）的李佛薛伯（Liev Schreiber）、「宅男行不行」（The Big Bang Theory）的馬伊姆拜力克（Mayim Bialik）、莎朗奧斯朋（Sharon Osbourne）。

另外還包括環球音樂（Universal Music）總裁雷斯尼科夫（Bruce Resnikoff）、福斯娛樂全球（FOXEntertainment Global）執行長施烏（Fernando Szew）等業界重要人士。

信中強調：「以色列的電影機構並非政府單位。他們反而經常是最敢於批評政府政策的聲音。」信中並認為，對其發動杯葛等同於「集體懲罰」。

公開信寫道：「我們呼籲娛樂產業所有同儕拒絕這種具歧視性且反猶的杯葛行動，因為這只會成為追求和平的又一道阻礙。」

「電影工作者支持巴勒斯坦」（Film Workers forPalestine）組織8日發表公開信，吸引數以千計人響應，內容矢言斷絕與包括影展、製作公司等「涉入種族滅絕」的以色列機構往來。

該組織將「涉入種族滅絕」定義為「漂白或辯護種族滅絕和種族隔離，並／或與實施這些行為的政府成為合作夥伴」。

電影 反猶 以色列 好萊塢

延伸閱讀

以色列總理內唐亞胡聯大演說 數百名外交官集體退場抗議

10月7日突襲招致加薩浩劫？哈瑪斯官員：代價高 但讓全球看清以色列

是時候停手了！川普：不允許以色列併吞約旦河西岸

獨家專訪／（上）台灣企業是否涉入以色列對巴勒斯坦的種族滅絕？

相關新聞

喝快樂水真快樂？ 德國研究：碳酸飲料增憂鬱症症狀

德國一項研究發現，經常喝碳酸飲料，不只像其他研究說的會增加體重和蛀牙，甚至可能影響心理健康。研究指出，常喝碳酸飲料與罹患「重度憂鬱症」有關，而背後關鍵就藏在我們的腸道菌群裡。

在南韓搭計程車「一規則」要注意 小心被拒載還多花錢

不少台灣旅客到韓國自由行，習慣透過Uber或Kakao叫車，但卻可能遇到「司機來了不肯載」的情況。近期，旅遊系網紅在粉專分享親身經歷，才發現原來這一切與「LPG 計程車」有關。

日本成田特快車廂內「行動電源起火冒煙」 消防急滅火、疏散乘客

穿梭在成田機場和東京市區的「成田特快」（N'EX，成田機場快線），26日發生車廂內有行動電源起火的事件。

疫情後的音樂、生活與健康：訪談華裔音樂家陳瑞斌

自COVID-19疫情爆發以來，全球文化與藝術產業經歷前所未有的斷裂。大量現場演出被迫取消或延期，而對古典音樂這類仰賴現場氛圍、聲響細節與觀眾共鳴的藝術形式而言，這種中斷尤為劇烈。英國古典音樂界統計指出，2020年4月至7月期間，約有超過一半以上的音樂會取消。線上音樂會雖有激增，但整體音樂活動量比起正常年份仍然大幅下降至約原來的20-30%。

鑽漏洞？兩陸客涉網購「偽造台灣駕照」 日本自駕遊遭警方逮捕

日本警方9月26日拘捕一對中國大陸籍男女遊客，指對方為了在當地駕車，涉嫌使用偽造的台灣駕駛執照。

只會說「請、謝謝」？ 研究揭「9秘訣」讓孩子社交力大不同

許多父母以為教孩子「請」「謝謝」等禮貌用語，就能培養出好人緣。但育兒專家提醒，真正影響孩子社交力的關鍵，其實從日常互動就已經開始。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。