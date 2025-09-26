好萊塢掀政治內戰 逾千影人連署反擊杯葛以色列影業

超過1000名演員和具有影響力電影圈中人聯名發表公開信，譴責因為加薩戰爭而呼籲杯葛部分以色列電影機構的做法「反猶」，凸顯娛樂圈內部緊張有升溫趨勢。

法新社報導，這份由娛樂產業非營利組織「和平創意社群」（Creative Community for Peace）和猶太倡議組織「旅團」（The Brigade）發起的聯名信，內容指責包括艾瑪史東（Emma Stone）和瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）等知名演員在內的超過8000人支持杯葛，批評他們「助長反猶宣傳」。

為這封反對杯葛公開信背書的大咖包括「驚爆焦點」（Spotlight）的李佛薛伯（Liev Schreiber）、「宅男行不行」（The Big Bang Theory）的馬伊姆拜力克（Mayim Bialik）、莎朗奧斯朋（Sharon Osbourne）。

另外還包括環球音樂（Universal Music）總裁雷斯尼科夫（Bruce Resnikoff）、福斯娛樂全球（FOXEntertainment Global）執行長施烏（Fernando Szew）等業界重要人士。

信中強調：「以色列的電影機構並非政府單位。他們反而經常是最敢於批評政府政策的聲音。」信中並認為，對其發動杯葛等同於「集體懲罰」。

公開信寫道：「我們呼籲娛樂產業所有同儕拒絕這種具歧視性且反猶的杯葛行動，因為這只會成為追求和平的又一道阻礙。」

「電影工作者支持巴勒斯坦」（Film Workers forPalestine）組織8日發表公開信，吸引數以千計人響應，內容矢言斷絕與包括影展、製作公司等「涉入種族滅絕」的以色列機構往來。

該組織將「涉入種族滅絕」定義為「漂白或辯護種族滅絕和種族隔離，並／或與實施這些行為的政府成為合作夥伴」。