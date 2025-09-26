快訊

搞烏龍？腎臟癌手術竟遭醫生「切錯邊」 老翁僅剩病腎超崩潰

釜山影展／舒淇憑「女孩」奪「釜山獎」最佳導演獎 台上致謝侯孝賢

「不承認台灣」國人自駕遊羅馬尼亞竟遭扣留駕照 我外交部發聲

美國政府移民影片出現精靈球 日本寶可夢稱未經授權

中央社／ 東京26日綜合外電報導

近期一段在網路上瘋傳的美國政府影片，將寶可夢口號「把牠們全收服」（Gotta Catch 'Em All）與當局針對非法移民的行動連結一起。日本寶可夢今天表示，未授權使用。

法新社報導，美國國土安全部本週在社群平台X發布一段影片，內容呈現移民暨海關執法局（ICE）進行突襲行動的情形。

影片中可見持槍警員與邊境巡邏人員將被視為非法移民者上銬，同時背景播放英文版寶可夢（Pokemon）主題曲。

整支影片多次出現主角小智（北美地區稱Ash）丟出精靈球，精靈球是寶可夢系列用來收服與儲存野生寶可夢的工具

日本任天堂（Nintendo）旗下的寶可夢品牌強調，未參與影片的製作或發布。

寶可夢公關部門在給法新社的聲明中表示：「我們從未授權使用我們擁有的智慧財產權。」

美國總統川普政府本月在芝加哥啟動名為「中途閃擊行動」（Operation Midway Blitz）的移民執法新行動，聲稱目標是「最惡劣的罪犯」。

寶可夢自1996年推出後掀起全球熱潮，其靈感來自日本小孩夏天抓蟲的傳統，讓玩家體驗收服和訓練「口袋怪獸」。

如今寶可夢品牌涵蓋了電影、動畫影集以及擴增實境手遊「Pokemon Go」等。

