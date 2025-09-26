加薩戰事爭議 歐洲歌唱大賽11月表決以色列參賽資格

自COVID-19疫情爆發以來，全球文化與藝術產業經歷前所未有的斷裂。大量現場演出被迫取消或延期，而對古典音樂這類仰賴現場氛圍、聲響細節與觀眾共鳴的藝術形式而言，這種中斷尤為劇烈。英國古典音樂界統計指出，2020年4月至7月期間，約有超過一半以上的音樂會取消。線上音樂會雖有激增，但整體音樂活動量比起正常年份仍然大幅下降至約原來的20-30%。

2025-09-26 18:22