加薩戰事爭議 歐洲歌唱大賽11月表決以色列參賽資格
歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）主辦單位今天說，其會員將於11月表決以色列明年是否能參賽。先前因以色列在加薩的戰爭，引發抵制以色列參賽的呼聲。
法新社報導，歐洲廣播聯盟（EBU）透過電郵告訴法新社：「已經致函所有會員台的台長，通知他們將針對2026年歐洲歌唱大賽的參賽資格進行投票。」
歐洲廣播聯盟說，這次的投票將於「11月初召開的線上歐洲廣播聯盟大會特別會議」進行。
隨著抵制聲浪升高，越來越多歐洲國家威脅表示，如果以色列被允許再度參賽，將退出2026年於維也納舉行的歐洲歌唱大賽。
在過去兩屆比賽中，歐洲歌唱大賽已捲入以色列對加薩走廊毀滅性戰爭的爭議。去年在瑞典馬爾默（Malmo）、今年5月在瑞士巴塞爾（Basel）舉行的大賽，都有巴勒斯坦的支持者，抗議以色列參賽。
西班牙上週宣布，若以色列參賽，將抵制明年5月舉行的這場全球規模最大的現場轉播音樂盛事。愛爾蘭、斯洛維尼亞（Slovenia）、冰島與荷蘭也發表類似聲明。
