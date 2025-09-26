喝快樂水真快樂？ 德國研究：碳酸飲料增憂鬱症症狀

德國一項研究發現，經常喝碳酸飲料，不只像其他研究說的會增加體重和蛀牙，甚至可能影響心理健康。研究指出，常喝碳酸飲料與罹患「重度憂鬱症」有關，而背後關鍵就藏在我們的腸道菌群裡。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究刊登在醫學期刊《美國醫學學會期刊》（JAMA），研究人員針對碳酸飲料、腸道菌叢和心理健康進行研究。研究人員鎖定兩種特定腸道菌群，分別為艾格氏菌（Eggerthella）和哈氏菌（Hungatella）。在之前的研究中曾發現，憂鬱症人士體內有高量的艾格氏菌和哈氏菌。除此之外，艾格氏菌與炎症性腸病、關節炎有關；而高含量的哈氏菌，則被認為是罹患腸癌的潛在原因。

研究團隊針對405名年齡介於18至65歲，確診憂鬱症的患者進行糞便採樣，再將其資料與527名未罹患憂鬱症的對照組進行比較。所有受試者都必須記錄每天飲用的碳酸飲料數量，並用業界公認的貝克憂鬱量表（BDI-I）來評估受試者的憂鬱程度。

研究指出，碳酸飲料攝取量較高的女性受試者，不只憂鬱症狀的嚴重程度越高，體內的艾格氏菌數量也較高。研究人員發現，儘管數據顯示男性飲用碳酸飲料的量更高，但女性受到的影響卻更為顯著。研究人員推測，可能是因性別影響了腸道菌群，才會有這樣的結果。

研究團隊認為，應將碳酸飲料視為「可完全避免的憂鬱症風險因子」，並建議醫師告知患者，請患者減少碳酸飲料攝取，吃得更健康來培養腸道好菌。

不過，這項研究仍有其限制，因為目前無法確認究竟是飲用碳酸飲料導致憂鬱症，還是憂鬱症患者喜歡喝碳酸飲料來提振精神。故此，未來可能還需更進一步研究，確認女性是否受到性荷爾蒙影響，進而加劇了碳酸飲料對女性的影響。