在南韓搭計程車「一規則」要注意 小心被拒載還多花錢

聯合新聞網／ 綜合報導
LPG計程車的燃料槽大多直接放在後行李廂。示意圖／Ingimage

不少台灣旅客到南韓自由行，習慣透過Uber或Kakao叫車，但卻可能遇到「司機來了不肯載」的情況。近期，旅遊系網紅在粉專分享親身經歷，才發現原來這一切與「LPG（液化石油氣）計程車」有關。

「不奇而遇 Steven & Sia」在臉書上分享，當時叫到一台計程車，司機看了一眼後直接表示「沒辦法載」，還要求收取起跳費。由於當時語言不通，她一度不明所以，直到有熱心網友協助解答，才發現是因行李數量太多，LPG車後車廂無法容納。

根據當地規定，韓國過去因政策與成本考量，大量計程車使用液化石油氣（LPG）作為燃料。這類車輛的燃料槽設計在後行李廂，導致空間比一般汽油車小得多。通常只能放下一個28吋大行李箱，再加上隨身小包就幾乎滿載。若乘客攜帶兩個以上的大件行李，司機往往只能拒載。雖然近年已有更多電動計程車上路，但仍有約兩到三成的舊型LPG車持續營運。

不少旅客分享相似經驗。有人表示，全家三人帶著三咖24吋行李，因遇到LPG車被迫拆成兩台前往機場；也有人提到從釜山到民宿時，行李勉強塞下卻讓司機一路碎念。另一派旅客則寧願花錢預訂包車，避免臨時被拒載掃興。

過來人補充，雖然叫電動車相對能解決行李問題，但後車廂空間仍有限，攜帶嬰兒推車或超過三咖大行李箱時，最好直接選擇「Taxi XL」或由飯店代訂送機專車，才能避免發生「人到行李卻沒位子」的窘境。

南韓 出國旅遊 計程車 Uber LPG uberTAXI

