鑽漏洞？兩陸客涉網購「偽造台灣駕照」 日本自駕遊遭警方逮捕

日本警方9月26日拘捕一對中國大陸籍男女遊客，指對方為了在當地駕車，涉嫌使用偽造的台灣駕駛執照。

Abema Times及日本放送協會（NHK）報導，被捕的中國大陸籍男女分別為38歲的高志洲及47歲的龔秀平。案情指兩人涉嫌在去年合謀透過在中國大陸的電商平台取得偽造台灣駕駛執照後，男疑犯在日本駕車，因此警方懷疑對方無照駕駛。

日本警方過往曾拘捕使用類似違規方式的中國大陸籍遊客，但今次則是首次發現有不法份子偽造台灣駕駛執照。對於今次事件，被捕男子供稱向人要求製作台灣的駕駛執照，但聲稱不知道是偽造。女疑犯則表示為了在日本駕車而要求他人製作駕駛執照，指對日文翻譯文件一事毫不了解。

另外東京警視廳亦準備透過國際刑警拘捕一名37歲中國大陸籍男子，指他涉嫌在網上電商賣「持台灣駕駛執照即可在日本駕駛」的廣告，聲稱為買家提供有關手續。

根據東京警視廳資料，台灣駕駛執照的持有人如果需要在日本駕車，需要取得台灣的公路局或日本的JAF等官方機構核發的台灣駕駛執照日文譯本；中國大陸的駕駛執照持有人則需要透過「外免切替（外國駕照更換）」制度才可以在日本駕車。

延伸閱讀：

日本警方首次公布外國駕駛者嚴重交通意外數字 中韓籍佔最多

日本擬收緊外國人更換駕駛執照標準 冀減低交通意外情況

文章授權轉載自《香港01》