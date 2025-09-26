快訊

鑽漏洞？兩陸客涉網購「偽造台灣駕照」 日本自駕遊遭警方逮捕

獨／台中新光三越氣爆明復業 店長今突遭傳喚涉過失致死80萬交保

年輕流連酒店…7旬前高職主任晚景淒涼 法院判女兒扶養費減免

聽新聞
0:00 / 0:00

鑽漏洞？兩陸客涉網購「偽造台灣駕照」 日本自駕遊遭警方逮捕

香港01／ 撰文：張子傑
日本警方9月26日拘捕一對中國大陸籍男女遊客，指對方為了在當地駕車，涉嫌使用偽造的台灣駕駛執照。 情境示意圖／Ingimage
日本警方9月26日拘捕一對中國大陸籍男女遊客，指對方為了在當地駕車，涉嫌使用偽造的台灣駕駛執照。 情境示意圖／Ingimage

日本警方9月26日拘捕一對中國大陸籍男女遊客，指對方為了在當地駕車，涉嫌使用偽造的台灣駕駛執照。

Abema Times及日本放送協會（NHK）報導，被捕的中國大陸籍男女分別為38歲的高志洲及47歲的龔秀平。案情指兩人涉嫌在去年合謀透過在中國大陸的電商平台取得偽造台灣駕駛執照後，男疑犯在日本駕車，因此警方懷疑對方無照駕駛

日本警方過往曾拘捕使用類似違規方式的中國大陸籍遊客，但今次則是首次發現有不法份子偽造台灣駕駛執照。對於今次事件，被捕男子供稱向人要求製作台灣的駕駛執照，但聲稱不知道是偽造。女疑犯則表示為了在日本駕車而要求他人製作駕駛執照，指對日文翻譯文件一事毫不了解。

另外東京警視廳亦準備透過國際刑警拘捕一名37歲中國大陸籍男子，指他涉嫌在網上電商賣「持台灣駕駛執照即可在日本駕駛」的廣告，聲稱為買家提供有關手續。

根據東京警視廳資料，台灣駕駛執照的持有人如果需要在日本駕車，需要取得台灣的公路局或日本的JAF等官方機構核發的台灣駕駛執照日文譯本；中國大陸的駕駛執照持有人則需要透過「外免切替（外國駕照更換）」制度才可以在日本駕車。

延伸閱讀：

日本警方首次公布外國駕駛者嚴重交通意外數字 中韓籍佔最多

日本擬收緊外國人更換駕駛執照標準 冀減低交通意外情況

文章授權轉載自《香港01》

日本 駕照 陸客 無照駕駛 台灣 電商 偽造文書

相關新聞

日本成田特快車廂內「行動電源起火冒煙」 消防急滅火、疏散乘客

穿梭在成田機場和東京市區的「成田特快」（N'EX，成田機場快線），26日發生車廂內有行動電源起火的事件。

鑽漏洞？兩陸客涉網購「偽造台灣駕照」 日本自駕遊遭警方逮捕

日本警方9月26日拘捕一對中國大陸籍男女遊客，指對方為了在當地駕車，涉嫌使用偽造的台灣駕駛執照。

疫情後的音樂、生活與健康：訪談華裔音樂家陳瑞斌

自COVID-19疫情爆發以來，全球文化與藝術產業經歷前所未有的斷裂。大量現場演出被迫取消或延期，而對古典音樂這類仰賴現場氛圍、聲響細節與觀眾共鳴的藝術形式而言，這種中斷尤為劇烈。英國古典音樂界統計指出，2020年4月至7月期間，約有超過一半以上的音樂會取消。線上音樂會雖有激增，但整體音樂活動量比起正常年份仍然大幅下降至約原來的20-30%。

在南韓搭計程車「一規則」要注意 小心被拒載還多花錢

不少台灣旅客到韓國自由行，習慣透過Uber或Kakao叫車，但卻可能遇到「司機來了不肯載」的情況。近期，旅遊系網紅在粉專分享親身經歷，才發現原來這一切與「LPG 計程車」有關。

只會說「請、謝謝」？ 研究揭「9秘訣」讓孩子社交力大不同

許多父母以為教孩子「請」「謝謝」等禮貌用語，就能培養出好人緣。但育兒專家提醒，真正影響孩子社交力的關鍵，其實從日常互動就已經開始。

產地強烈反彈…日本擬開放紐國種高級葡萄 小泉進次郎回應批評

日本農林水產大臣小泉進次郎今天提到中央正在評估開放紐西蘭栽種日本高級葡萄品種晴王麝香葡萄，並表示「未獲產地理解，就不會授...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。