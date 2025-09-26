英國將推出數位身分證計畫 盼遏制非法移民
英國首相施凱爾（Keith Starmer）今天宣布，計劃為國民和住在英國的居民推出免費數位身分證，以試圖遏制非法移民問題。
法新社報導，英國政府指出，這項措施也會簡化駕照、托兒及福利等服務的申請流程，同時取得稅務紀錄將更為便利。
英國政府表示，新的數位身分證將儲存於民眾的手機中，如此就無須攜帶或出示實體身分證件。
然而，政府的聲明宣稱，這會是「證明工作權利的強制手段」。
聲明提到：「此舉將防止無權住在這裡的人們找到工作，遏止他們賺取金錢的可能性，而那就是吸引非法移民到英國的主要因素之一。」
英國政府發布聲明之際，執政的工黨準備召開年度大會，施凱爾正面臨龐大壓力，尤其是移民問題。
施凱爾說道：「數位身分證對於英國而言是一個巨大的機會…它也將為普通公民帶來數不盡的好處。」
英國傳統上一直抗拒身分證的概念，但近來的民調結果顯示，民眾支持相關措施。
