只會說「請、謝謝」？ 研究揭「9秘訣」讓孩子社交力大不同
許多父母以為教孩子「請」「謝謝」等禮貌用語，就能培養出好人緣。但育兒專家提醒，真正影響孩子社交力的關鍵，其實從日常互動就已經開始。
根據「CNBC」報導，美國親職專家勞達（Reem Raouda）研究超過200組親子關係後指出，孩子會透過觀察父母行為來學習如何與人互動。如果能在家庭裡感受到安全感與真實連結，往往能奠定孩子未來的社交基礎。她整理出9個關鍵做法，包括開放談論情緒、在生活中示範同理心、給予孩子嘗試與犯錯的空間、以及讓他們學會如何修復衝突。
1.開放談論情緒：讓孩子學會表達和理解自己的感受。
2.日常示範同理心：從幫人開門到尊重他人，都是社交力養分。
3.培養真正的自信：給孩子嘗試與失敗的機會，而不是只要求完美。
4.教會修復衝突：犯錯後要懂得道歉、彌補，建立健康人際關係。
5.肯定孩子感受：讓他們知道情緒被理解，而不是被忽視。
6.提醒社交線索：幫助孩子察覺語氣、表情等細節。
7.不要急著出手解圍：給孩子空間自己解決爭執與矛盾。
8.把錯誤當學習：避免責罵，強調改進與成長。
9.多傾聽少說教：用眼神與專注回應孩子，讓他們學會尊重他人。
勞達強調，良好社交能力在現代社會愈發重要，而這大多來自父母日常生活中潛移默化的結果。「孩子需要的不只是規矩，而是一個能夠學會連結、懂得傾聽與同理的環境。」
