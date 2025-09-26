快訊

只會說「請、謝謝」？ 研究揭「9秘訣」讓孩子社交力大不同

聯合新聞網／ 綜合報導
每個孩子成長的速度和方式都不同。示意圖／ingimage

許多父母以為教孩子「請」「謝謝」等禮貌用語，就能培養出好人緣。但育兒專家提醒，真正影響孩子社交力的關鍵，其實從日常互動就已經開始。

根據「CNBC」報導美國親職專家勞達（Reem Raouda）研究超過200組親子關係後指出，孩子會透過觀察父母行為來學習如何與人互動。如果能在家庭裡感受到安全感與真實連結，往往能奠定孩子未來的社交基礎。她整理出9個關鍵做法，包括開放談論情緒、在生活中示範同理心、給予孩子嘗試與犯錯的空間、以及讓他們學會如何修復衝突。

1.開放談論情緒：讓孩子學會表達和理解自己的感受。

2.日常示範同理心：從幫人開門到尊重他人，都是社交力養分。

3.培養真正的自信：給孩子嘗試與失敗的機會，而不是只要求完美。

4.教會修復衝突：犯錯後要懂得道歉、彌補，建立健康人際關係。

5.肯定孩子感受：讓他們知道情緒被理解，而不是被忽視。

6.提醒社交線索：幫助孩子察覺語氣、表情等細節。

7.不要急著出手解圍：給孩子空間自己解決爭執與矛盾。

8.把錯誤當學習：避免責罵，強調改進與成長。

9.多傾聽少說教：用眼神與專注回應孩子，讓他們學會尊重他人。 

勞達強調，良好社交能力在現代社會愈發重要，而這大多來自父母日常生活中潛移默化的結果。「孩子需要的不只是規矩，而是一個能夠學會連結、懂得傾聽與同理的環境。」

