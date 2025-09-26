產地強烈反彈…日本擬開放紐國種高級葡萄 小泉進次郎回應批評

日本農林水產大臣小泉進次郎今天提到中央正在評估開放紐西蘭栽種日本高級葡萄品種晴王麝香葡萄，並表示「未獲產地理解，就不會授權」。這件事已引發產地山梨縣的反彈。

路透社報導，山梨縣知事（相當於縣長）長崎幸太郎，昨天在記者會批評農林水產省（相當於農業部）未事先徵詢晴王麝香葡萄農民的意見，就與紐西蘭討論種植這種葡萄。山梨縣是日本生產麝香葡萄的重鎮。

長崎幸太郎昨天下午跟山梨縣農業合作社的代表，共同向小泉進次郎陳情，且呼籲應該推動擴大日本出口晴王麝香葡萄，而非授權海外種植。

小泉進次郎目前也是執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉的候選人，被視為下任日相的熱門人選。他今天的回應，也被路透社解讀為試圖淡化批評。

他在記者會說明，農產省不打算在不徵詢農民的意見下，授權海外栽種晴王麝香葡萄。

他也表示，「長崎知事已經要求出口麝香葡萄到更多國家，而我完全同意這個想法。」

小泉進次郎也解釋，相關授權是內閣今年稍早批准的基本政策之一，對象為幾項特定產品。

晴王麝香葡萄是日本國家農業機構從自1980年代末起，經過約30年培育而成的品種，一直是日本具有潛力的出口產品。

不過晴王麝香葡萄的幼苗，最初並未受到日本官方保護，並流到中國與南韓，而中韓目前也會出口這種葡萄到東南亞。日本於2021年修法，管制晴王麝香葡萄的幼苗不能在海外販售。