每日虧損逾2億元…加拿大郵政面臨存亡危機 取消每周5天投遞服務

加拿大政府今天宣布，國營郵政體系為因應虧損，未來不再提供每週5天挨家挨戶投遞郵件服務，這是該公司大幅削減支出以確保穩定營運的一環。

法新社報導，加拿大郵政（Canada Post）如同全球許多國家郵政公司一樣，郵務量大幅萎縮，每年處理郵件量較20年前銳減35億件。

加拿大公共服務暨採購部部長賴彭德（JoelLightbound）表示，該郵政系統每日虧損多達1,000萬加幣（約新台幣2億1890萬元）。

賴彭德在記者會中表示：「加拿大郵政面臨存亡危機」，但未透露將以何種方式取代既有的住家投遞模式。加拿大郵政預計宣布另一項替代方案。

賴彭德呼籲加拿大郵政增設更多社區信箱供鄰近住戶使用。目前有3/4加國民眾已採用這個方式收信。他也呼籲郵政公司提出方案改善偏鄉投遞效率。

加拿大郵政與員工就勞動條件進行數月磋商後，提出這個改革方案。該公司去年底受罷工影響，停擺近1個月。

郵政體系經營困頓的國家還有丹麥和德國。丹麥宣布國營郵政系統將於今年底前停止投遞服務；德國郵政（Deutsche Post）宣布裁員8000人，盼能削減成本。