快訊

中職／不捨花蓮災情重創 李多慧捐30萬元：台灣就像是我的故鄉

氣爆後停業…中市府核准台中新光三越恢復使用 9月27日正式復業

陸軍北測中心傳意外！士兵遭雲豹甲車撞擊 內臟多處破裂重傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風博羅依侵襲菲律賓 40萬人撤離3人罹難…教堂屋頂遭狂風吹破

中央社／ 馬尼拉26日綜合外電報導
菲律賓日前才歷經颱風樺加沙（Ragasa）肆虐，今天又遭颱風博羅依（Bualoi）侵襲，至少3人死亡，約40萬人被迫撤離家園。 法新社
菲律賓日前才歷經颱風樺加沙（Ragasa）肆虐，今天又遭颱風博羅依（Bualoi）侵襲，至少3人死亡，約40萬人被迫撤離家園。 法新社

菲律賓日前才歷經颱風樺加沙（Ragasa）肆虐，今天又遭颱風博羅依（Bualoi）侵襲，至少3人死亡，約40萬人被迫撤離家園。

法新社報導，菲律賓呂宋島南部畢科爾區（Bicol Region）的民防官員說，博羅依以每小時110公里的速度向西北偏西掃過，造成牆壁倒塌、樹木連根拔起，已知3人罹難。

在呂宋島南部瑪斯貝特省（Masbate），教堂屋頂遭狂風吹破，避難的居民躲在教堂長椅下。

瑪斯貝特省市政工程師馬蒂內茲（Jerome Martinez）接受法新社訪問時說：「凌晨4時左右，強風吹毀教堂的大門、窗戶和天花板。這是我遇過最強的風之一。」他還說，部分兒童受到輕傷，需縫合治療。

民防官員阿勒漢德羅（Bernardo Alejandro）在今天的記者會說，目前已有約40萬人撤離家園。

畢科爾區瑪斯貝特市（Masbate City）救難人員阿貝勒拉（Frandell Anthony Abellera）告訴法新社：「我們正清理大量倒塌的大樹及電線桿，許多道路無法通行。風比雨還要強勁。」

教堂 颱風 菲律賓 樺加沙

延伸閱讀

樺加沙颱風重創花蓮 當地陷類鼻疽、鉤端螺旋體威脅 疾管署曝最新狀況

颱風重創花蓮 國泰投入2,000萬挺重建

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 救難人員與時間賽跑找尋14失聯者

影／「玩水」玩出禍！珠海司機颱風後開車「造浪」砸壞店鋪

相關新聞

產地強烈反彈…日本擬開放紐國種高級葡萄 小泉進次郎回應批評

日本農林水產大臣小泉進次郎今天提到中央正在評估開放紐西蘭栽種日本高級葡萄品種晴王麝香葡萄，並表示「未獲產地理解，就不會授...

影／丹麥政府為強制節育正式道歉 格陵蘭女性痛訴曾遭「安置避孕環」

9月24日，丹麥政府正式向曾經遭受強制節育的格陵蘭原住民女性道歉。幾十年前，擔心格陵蘭人口暴增的丹麥殖民當局曾經長期向原住民女性身上安置避孕環，許多女性因此身心健康受損。

每日虧損逾2億元…加拿大郵政面臨存亡危機 取消每周5天投遞服務

加拿大政府今天宣布，國營郵政體系為因應虧損，未來不再提供每週5天挨家挨戶投遞郵件服務，這是該公司大幅削減支出以確保穩定營...

颱風博羅依侵襲菲律賓 40萬人撤離3人罹難…教堂屋頂遭狂風吹破

菲律賓日前才歷經颱風樺加沙（Ragasa）肆虐，今天又遭颱風博羅依（Bualoi）侵襲，至少3人死亡，約40萬人被迫撤離...

從「不結盟」到「多方結盟」：印尼外交大轉型

與佐科威（Joko Widodo）相較，普拉伯沃（Prabowo Subianto）對中國以及俄羅斯展現更高的「熱情」。他在 2024 年 8 月曾以國防部長兼總統當選人（按：印尼總統選舉時間為2024年2月14日，但就任時間為10月20日，間隔長達八個多月）身分訪問俄羅斯，就任後的11月初立刻赴中國與習進行會晤並發表聯合聲明。2025年元月，在普丁的推薦下加入金磚國家集團，6月再次出席聖彼得堡國際經濟論壇與普丁會晤，而俄羅斯第一副總理曼圖羅夫（Denis Manturov）則在普拉伯沃任內兩次訪問印尼。

祖父當年1句話…父親「為家棄所愛」 女兒長大才知真相紅眼眶

父母可說是家庭堅強的支柱，日本一名網友分享，自己出生時，祖父曾向父親叮嚀過「1句話」，讓他自此放棄最愛的摩托車。時隔30年後，網友與妹妹都已長大成人，父親這才決定重拾愛好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。