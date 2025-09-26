颱風博羅依侵襲菲律賓 40萬人撤離3人罹難…教堂屋頂遭狂風吹破

菲律賓日前才歷經颱風樺加沙（Ragasa）肆虐，今天又遭颱風博羅依（Bualoi）侵襲，至少3人死亡，約40萬人被迫撤離家園。

法新社報導，菲律賓呂宋島南部畢科爾區（Bicol Region）的民防官員說，博羅依以每小時110公里的速度向西北偏西掃過，造成牆壁倒塌、樹木連根拔起，已知3人罹難。

在呂宋島南部瑪斯貝特省（Masbate），教堂屋頂遭狂風吹破，避難的居民躲在教堂長椅下。

瑪斯貝特省市政工程師馬蒂內茲（Jerome Martinez）接受法新社訪問時說：「凌晨4時左右，強風吹毀教堂的大門、窗戶和天花板。這是我遇過最強的風之一。」他還說，部分兒童受到輕傷，需縫合治療。

民防官員阿勒漢德羅（Bernardo Alejandro）在今天的記者會說，目前已有約40萬人撤離家園。

畢科爾區瑪斯貝特市（Masbate City）救難人員阿貝勒拉（Frandell Anthony Abellera）告訴法新社：「我們正清理大量倒塌的大樹及電線桿，許多道路無法通行。風比雨還要強勁。」