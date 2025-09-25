快訊

賴總統授權可進屋！花蓮洪患 國軍26日增派2000兵力投入救災工作

花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

洪水重創市區布滿泥沙 花蓮縣宣布光復鄉明天繼續停班停課

祖父當年1句話…父親「為家棄所愛」 女兒長大才知真相紅眼眶

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名網友表示，父親為了家庭放棄心愛的機車，時隔30年這才決定「重拾所愛」。示意圖，非新聞當事人。圖／AI生成
日本一名網友表示，父親為了家庭放棄心愛的機車，時隔30年這才決定「重拾所愛」。示意圖，非新聞當事人。圖／AI生成

父母可說是家庭堅強的支柱，日本一名網友分享，自己出生時，祖父曾向父親叮嚀過「1句話」，讓他自此放棄最愛的摩托車。時隔30年後，網友與妹妹都已長大成人，父親這才決定重拾愛好，暌違多年又再買了一台機車準備追夢，看著父親幸福的表情，讓網友難以忘懷。

日本網友瑞姬在社群分享，自己出生那年，祖父曾對父親說「要是你出了事，誰來養家？」，因為有了家庭的牽掛，父親也被禁止騎自己最愛的機車。然而時光流逝，瑞姬與妹妹已長大離家，父親這才「解禁愛好」，時隔30年又買了一輛機車，雖然車行尚未將車送過來，但看到父親戴著安全帽，雙手捧著手冊露出既期待又幸福的表情，讓瑞姬感觸相當深。

瑞姬認為，是自己與妹妹的關係，才讓父親被迫捨棄心愛的機車，當她向父親說「對不起，讓你忍耐了這麼久」時，父親反倒笑著回應，「我從來都不覺得那是忍耐，女兒們都這麼優秀地長大了」，溫暖的反饋也讓她不禁落下眼淚。

事後，瑞姬也才察覺到，比起跟父親道歉，更應該要說聲「謝謝」才對。她感嘆，「希望自己也能像父母一樣，找到一個比自己最喜歡的事物更想要去珍惜的存在！」

溫暖的家庭故事也引起共鳴，網友留言回應，「我想當妳們姊妹出生時，妳父親一定也露出和現在一樣的表情吧！」、「並不是忍耐，而是出現了比最喜歡的摩托車更重要的存在」、「我自己當了爸媽後，才明白為人父母就是這麼一回事」。

父母 日本 摩托車

延伸閱讀

牙籤變「口水炸彈」！陸男大生遊日狂拗試吃葡萄 日網怒：禁止餵猴子

日本人認證美味！大推台灣連鎖日料店「比日本更讚」 一票人爆共鳴

自以為健康？創業家點名「5習慣」延緩失智 亂補保健品害大腦老更快

怕弄丟？日本果粉「1神招」守護Apple Pencil 過來人曝：不怕被盜賣

相關新聞

自以為健康？創業家點名「5習慣」延緩失智 亂補保健品害大腦老更快

41歲的長壽新創公司Lifeforce共同創辦人道格（Dugal Bain-Kim），過去曾是健身狂熱者，重度沉迷於重量訓練與各式補充品。然而，道格的父親去年被診斷出阿茲海默症並在70歲病逝，讓他意識到大腦退化並非「運氣不好」的隨機事件，而是與生活方式息息相關。他直言：「失智症不是閃電般突然發生的疾病，我們能透過科學方法來保護自己。」

祖父當年1句話…父親「為家棄所愛」 女兒長大才知真相紅眼眶

父母可說是家庭堅強的支柱，日本一名網友分享，自己出生時，祖父曾向父親叮嚀過「1句話」，讓他自此放棄最愛的摩托車。時隔30年後，網友與妹妹都已長大成人，父親這才決定重拾愛好...

ChatGPT更懂買機票？旅客一招找到最划算航班 省近半票價秘密曝光

在機票價格不斷浮動的時代，想找到「最便宜的機票」往往令人挫折，因為不同航班、轉機次數、出發與抵達機場的選擇，都會影響票價。近來，有旅客實測使用ChatGPT幫忙搜尋與比價機票，結果發現價格竟能比傳統搜尋方式便宜數十美元（約新台幣2739元），甚至差距高達近一半。

顯示「毀滅性骨牌效應」 環團示警：印尼鎳礦開採 威脅拉賈安帕特海洋生態

儘管印尼政府已撤銷部分採礦許可，環保團體今天示警，印尼的鎳礦開採正在威脅拉賈安帕特群島（Raja Ampat Islan...

直接被送進安養院…奧地利3位「叛逆修女」逃回修道院 支持者紛紛聲援

3名年過8旬的「叛逆」修女今天逃離天主教會安排的安養機構，重返她們在奧地利住了大半輩子的修道院。這起事件引發國際關注，支...

赴泰旅遊更貴…泰國國際遊客預計減少6% 政府歸因東南亞市場萎縮

泰國國家觀光局預計，今年來泰國旅遊的國際遊客人次將來到3340萬人次，較去年下降6%，主因為東南亞和東亞市場萎縮，媒體則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。