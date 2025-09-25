祖父當年1句話…父親「為家棄所愛」 女兒長大才知真相紅眼眶

父母可說是家庭堅強的支柱，日本一名網友分享，自己出生時，祖父曾向父親叮嚀過「1句話」，讓他自此放棄最愛的摩托車。時隔30年後，網友與妹妹都已長大成人，父親這才決定重拾愛好，暌違多年又再買了一台機車準備追夢，看著父親幸福的表情，讓網友難以忘懷。

日本網友瑞姬在社群分享，自己出生那年，祖父曾對父親說「要是你出了事，誰來養家？」，因為有了家庭的牽掛，父親也被禁止騎自己最愛的機車。然而時光流逝，瑞姬與妹妹已長大離家，父親這才「解禁愛好」，時隔30年又買了一輛機車，雖然車行尚未將車送過來，但看到父親戴著安全帽，雙手捧著手冊露出既期待又幸福的表情，讓瑞姬感觸相當深。

瑞姬認為，是自己與妹妹的關係，才讓父親被迫捨棄心愛的機車，當她向父親說「對不起，讓你忍耐了這麼久」時，父親反倒笑著回應，「我從來都不覺得那是忍耐，女兒們都這麼優秀地長大了」，溫暖的反饋也讓她不禁落下眼淚。

事後，瑞姬也才察覺到，比起跟父親道歉，更應該要說聲「謝謝」才對。她感嘆，「希望自己也能像父母一樣，找到一個比自己最喜歡的事物更想要去珍惜的存在！」

溫暖的家庭故事也引起共鳴，網友留言回應，「我想當妳們姊妹出生時，妳父親一定也露出和現在一樣的表情吧！」、「並不是忍耐，而是出現了比最喜歡的摩托車更重要的存在」、「我自己當了爸媽後，才明白為人父母就是這麼一回事」。