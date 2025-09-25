顯示「毀滅性骨牌效應」 環團示警：印尼鎳礦開採 威脅拉賈安帕特海洋生態

快訊

中央社／ 雅加達25日綜合外電報導
儘管印尼政府已撤銷部分採礦許可，環保團體今天示警，印尼的鎳礦開採正在威脅拉賈安帕特群島（Raja Ampat Islands）海洋生態。鎳示意圖。(圖／AI生成)
儘管印尼政府已撤銷部分採礦許可，環保團體今天示警，印尼的鎳礦開採正在威脅拉賈安帕特群島（Raja Ampat Islands）海洋生態，該地是全球最重要的海洋生物多樣性與珊瑚熱點之一。

環保非政府組織 Auriga Nusantara 與 Earth Insight 發表的研究報告指出，當地近期與過去的採礦活動顯示出「毀滅的骨牌效應」，從陸地的森林砍伐，到沉積物流入海中覆蓋珊瑚礁

Auriga Nusantara執行董事提梅爾（Timer Manurung）告訴法新社：「礦後復育非常糟糕。」「我們擔心目前的鎳礦開採將對拉賈安帕特造成數十年的影響。」

拉賈安帕特群島是著名的「珊瑚大三角」（Coral Triangle）的一部分，因其豐富的海洋資源而深受潛水客喜愛。

拉賈安帕特群島位於西南巴布亞省（Southwest Papua Province），印尼政府今年6月撤銷了在當地作業的5家鎳礦公司中的4家採礦許可。此舉是回應來自居民與環保人士的抗議，他們指出鎳金屬的開採對環境造成嚴重衝擊。鎳金屬用途廣泛，從不鏽鋼至電動車，不一而足。

但在9月，印尼政府允許 PT Gag Nikel 恢復作業，理由是其影響「能夠被有效緩解」。

不過Auriga Nusantara 與 Earth Insight指出，嚴重的破壞已經造成，幾乎看不到修復跡象。他們拍攝到的照片顯示，裸露山頭下方的沉積物流入海中，把原本翠綠的海水染成褐色。

他們還記錄到在現有與過去的礦區、碼頭附近，以及受沉積物流影響的區域中，出現白化與受損的珊瑚。雖然全球許多地區的珊瑚白化與氣候變遷導致的海水升溫有關，但提梅爾指出，距離調查區僅50至100公尺的珊瑚依然健康。

環團也擔心採礦可能重啟，因為政府至今尚未正式公布撤銷許可的公文。

