自以為健康？創業家點名「5習慣」延緩失智 亂補保健品害大腦老更快

41歲的長壽新創公司Lifeforce共同創辦人道格（Dugal Bain-Kim），過去曾是健身狂熱者，重度沉迷於重量訓練與各式補充品。然而，道格的父親去年被診斷出阿茲海默症並在70歲病逝，讓他意識到大腦退化並非「運氣不好」的隨機事件，而是與生活方式息息相關。他直言：「失智症不是閃電般突然發生的疾病，我們能透過科學方法來保護自己。」

根據外媒「商業內幕（Business Insider）」報導，為了降低遺傳風險，道格決定全面調整作息，建立一套以「延緩腦部老化」為目標的日常計畫，透過五大核心習慣的養成，為老後健康打下基礎。

道格的第一個改變是更謹慎看待補充品。道格認為大多數保健品效果有限，服用太多反讓大腦暴露在老化風險之下，但肌酸（Creatine）是例外。過去主要用於肌肉能量補充的肌酸，如今在多項研究中顯示對腦細胞同樣有幫助，能在睡眠不足或壓力下提供能量來源，延緩認知衰退。道格每天固定攝取肌酸，並搭配蛋白粉與麩醯胺酸，強調「這些才是對腦與身體真正有益的基礎補充品」。

第二個習慣則是嘗試低劑量GLP-1類藥物。這類藥物（如司美格魯肽、替爾泊肽等）原本用於控制血糖與體重，但最新研究指出，它們可能與降低失智症風險相關，甚至能延緩腦容量萎縮。雖然臨床試驗仍在進行，但道格認為這是值得探索的方向，因此開始「微量使用」，希望在專業監控下找到平衡點。

運動方面，他從單純的重量訓練轉向更全面的心肺保養。道格每周固定進行兩次輕度有氧運動（如慢跑、騎車），以強化心肺功能與腦部血流，並搭配競技型匹克球比賽，利用高強度運動提升最大攝氧量（VO2 max），確保體能與腦力的長期韌性。他強調：「打造健康心臟，其實就是在投資大腦。」

在飲食上，他進一步將地中海飲食升級為麥得飲食（MIND Diet），專注於保護腦部的食材。這套由哈佛學者設計的飲食模式，被認為能顯著降低失智症風險。道格的每周目標包括：六份以上深綠蔬菜、五份堅果、四份豆類、兩份莓果，以及至少一次富含Omega-3的魚類（如鮭魚、鯖魚、沙丁魚），並以橄欖油取代其他油脂。

最後一個核心習慣，是把睡眠視為「不可妥協的投資」。道格發現自己最佳狀態來自每晚約7小時45分鐘的高品質睡眠，神經科學家普遍建議成年人應保持7至9小時睡眠，以鞏固記憶、降低腦細胞受損風險。對道格來說，睡眠已不只是恢復體力，而是守護大腦健康的關鍵。

隨著阿茲海默症病例逐年上升，道格提醒，大腦老化並非宿命，而是能透過「飲食、運動、補充品、藥物與睡眠」的整合策略來延緩。他呼籲，不論是否有家族病史，及早建立正確的生活習慣，才能真正為長壽與認知健康打下基礎。