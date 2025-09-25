快訊

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

花36元買飲料中千萬！7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

ChatGPT更懂買機票？旅客一招找到最划算航班 省近半票價秘密曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
在機票價格不斷浮動的時代，想找到「最便宜的機票」往往令人挫折，因為不同航班、轉機次數、出發與抵達機場的選擇，都會影響票價。示意圖／AI生成
在機票價格不斷浮動的時代，想找到「最便宜的機票」往往令人挫折，因為不同航班、轉機次數、出發與抵達機場的選擇，都會影響票價。示意圖／AI生成

機票價格不斷浮動的時代，想找到「最便宜的機票」往往令人挫折，因為不同航班、轉機次數、出發與抵達機場的選擇，都會影響票價。近來，有旅客實測使用ChatGPT幫忙搜尋與比價機票，結果發現價格竟能比傳統搜尋方式便宜數十美元（約新台幣2739元），甚至差距高達近一半。

根據外媒報導，這名旅客以「紐約—洛杉磯」為例，輸入出發（2025年10月15日）與回程（10月21日）的需求，並限制「不得超過一次轉機」，同時允許ChatGPT搜尋鄰近機場與彈性日期。AI回覆的報價相當詳細，列出不同航空公司、日期與票價，甚至提醒使用者可透過Google Flights、Expedia或Skyscanner設定票價提醒，以便掌握未來價格波動。

AI給出的比價結果

在ChatGPT整理的報價中，精神航空（Spirit Airlines）紐瓦克—洛杉磯航線，往返票價僅約67至73美元（約新台幣2039至2221元），若出發與回程時間能與需求吻合，幾乎是當月最低價。另一選項則是邊疆航空（Frontier Airlines）從甘迺迪機場（JFK）出發，10月15日至17日的往返票價約192美元（約新台幣5842元）；若能將回程延後至10月25日，則僅需188美元（約新台幣5720元）。至於西南航空（Southwest Airlines）從拉瓜地亞機場（LGA）出發、經一次轉機的航程，則落在約150美元（約新台幣4565元）上下。

AI的分析並不僅止於比價，更提供「最佳彈性選項」與「追蹤票價策略」。ChatGPT建議若旅客行程具彈性，應選擇精神航空的低價航班；若必須遵守原定日期，則邊疆航空的192美元票價最符合需求；而願意稍作調整的旅客，則能以188美元完成往返。這樣的比價邏輯，與單純依靠一個搜尋平台相比，更貼近「旅客真正的需求範圍」。

與傳統搜尋相比

為了測試ChatGPT的效益，該旅客同時以傳統方式在Kayak.com搜尋相同條件：從紐約任何機場飛往洛杉磯，限定10月15日出發、10月21日返回，不超過一次轉機。結果顯示，最便宜的選擇為西南航空，票價為149美元（約新台幣4534元）；另有一趟邊疆航空直飛航班，票價150美元。

與ChatGPT建議的67美元票價相比，差距高達82美元（約新台幣2495元）。雖然AI未提供精神航空明確的去回程日期，導致比較上並非「完全對等」，但若旅客具備彈性並願意進一步查證，確實可能透過AI找到更便宜的組合。這也反映出「AI比價」的價值在於提供多面向的可能性，而非僅是單一航班的價格。

ChatGPT訂票的潛在價值與限制

報導指出，從這次實測來看，使用ChatGPT幫助搜尋便宜機票，確實能帶來顯著省錢效果，尤其當旅客願意調整出發或回程時間時，省下的金額甚至足以支付額外的住宿或交通費。不過，也必須注意ChatGPT提供的數據多半來自已公開的比價平台，並非即時更新的航空公司官網；部分航班資訊可能存在日期或細節上的落差，仍需要旅客再次確認。

總結來說，AI訂票並非取代傳統搜尋，而是提供「更聰明的比價策略」。透過ChatGPT的整理，旅客可以更快掌握哪些日期、哪個機場、哪家航空最划算，並搭配Google Flights等工具追蹤價格走勢。對於想要「省錢訂票」、「找到便宜機票」的旅客而言，AI已不再只是聊天工具，而是可能改變旅遊消費習慣的新幫手。

