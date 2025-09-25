快訊

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

花36元買飲料中千萬！7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

直接被送進安養院…奧地利3位「叛逆修女」逃回修道院 支持者紛紛聲援

中央社／ 奧地利艾爾斯貝滕24日綜合外電報導
奧地利埃爾斯貝滕修道院的貝娜黛特修女正在為咖啡機加水。歐新社
奧地利埃爾斯貝滕修道院的貝娜黛特修女正在為咖啡機加水。歐新社

3名年過8旬的「叛逆」修女今天逃離天主教會安排的安養機構，重返她們在奧地利住了大半輩子的修道院。這起事件引發國際關注，支持者近日紛紛前往修院聲援。

81歲的瑞塔（Rita）、86歲的瑞吉納（Regina）與88歲的貝娜黛特（Bernadette）本月稍早逃出安養院後，頓時成為國際新聞的頭版焦點。她們表示，天主教會2023年底「未經同意」便將她們送往安養院。

在此之前，她們是艾爾斯貝滕（Elsbethen）小鎮上金施坦城堡（Goldenstein Castle）僅存的3名修女。這座城堡位於薩爾斯堡（Salzburg）南方，作為私立學校已有近150年。

20日，許多舊學生帶著念珠前來高聳的修道院門前為修女們祈禱，其他支持這3名「叛逆修女」的人也陸續到來，有的送上食物，有的只是單純聊聊天，表達關心。

在媒體報導排山倒海而來，教會高層持續施壓下，這些祈禱為修女們帶來了少有的平靜。目前她們仍在與教會當局交涉，希望能繼續住在她們長年服事的修院。

3名修女的前學生、76歲的希柏（Eva-Maria Seeber）告訴法新社，來到這裡是為了表示支持，並表達立場。

「你不能不問一聲就要老人搬家，太殘忍了。」她說，有兩名修女是「直接被從醫院帶去」附近的安養之家。

與教會的關係近幾週急轉直下，教會堅稱，由於3名修女健康狀況不佳，安置在安養中心有其必要。3人的上級甚至指責她們違反服從誓願的義務。

雖然不清楚教會接下來的計畫，但修女們口中的版本不太一樣。

她們說，教會聲稱她們患有「嚴重失智症」，以此為由，將她們送進養護之家，而且連問都沒問過她們的意願。

在前學生與其他支持者的幫助下，現在她們終於回到了修院。她們希望與教會和解，獲准「待在修院直到生命結束」，就像教會答應過的那樣。

貝娜黛特拄著助行器說：「他們應該信守承諾。」

「只有一點讓人失望，那就是他們違背了自己的承諾。」

安養院

延伸閱讀

烏國加入歐洲福音派聯盟 續為和平祈禱

弱勢兒少許願「想要一台洗衣機」 大同寶寶加碼送了好多家電

中稱林佳龍竄訪不改變一中 外交部：荒唐、扭曲歷史

林佳龍訪問歐中共嗆竄訪 外交部：無權評論我與他國互動

相關新聞

ChatGPT更懂買機票？旅客一招找到最划算航班 省近半票價秘密曝光

在機票價格不斷浮動的時代，想找到「最便宜的機票」往往令人挫折，因為不同航班、轉機次數、出發與抵達機場的選擇，都會影響票價。近來，有旅客實測使用ChatGPT幫忙搜尋與比價機票，結果發現價格竟能比傳統搜尋方式便宜數十美元（約新台幣2739元），甚至差距高達近一半。

長壽秘密揭曉！研究曝117歲人瑞生活、飲食 每天吃「1物」3次是關鍵

曾是世界最長壽女性的西班牙婦女布拉尼亞斯（Maria Branyas Morera），去年以117歲高齡辭世，她臨終前囑...

直接被送進安養院…奧地利3位「叛逆修女」逃回修道院 支持者紛紛聲援

3名年過8旬的「叛逆」修女今天逃離天主教會安排的安養機構，重返她們在奧地利住了大半輩子的修道院。這起事件引發國際關注，支...

赴泰旅遊更貴…泰國國際遊客預計減少6% 政府歸因東南亞市場萎縮

泰國國家觀光局預計，今年來泰國旅遊的國際遊客人次將來到3340萬人次，較去年下降6%，主因為東南亞和東亞市場萎縮，媒體則...

睽違22年！韋氏大學詞典發行全新紙本版 增5000詞追科技潮流

美國出版商韋氏今天宣布第12版「韋氏大學詞典」將於11月18日正式發行，這是睽違22年首度發行全新紙本版，新增包括pet...

比原本票價貴40倍！高額轉售大谷翔平開幕戰門票 日本男觸法被捕

日本警方今天宣布，1名男子涉嫌高價轉售美國職棒大聯盟MLB今年在東京舉辦的開幕系列賽門票，被警方逮捕。這名男子當時以1張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。