直接被送進安養院…奧地利3位「叛逆修女」逃回修道院 支持者紛紛聲援

3名年過8旬的「叛逆」修女今天逃離天主教會安排的安養機構，重返她們在奧地利住了大半輩子的修道院。這起事件引發國際關注，支持者近日紛紛前往修院聲援。

81歲的瑞塔（Rita）、86歲的瑞吉納（Regina）與88歲的貝娜黛特（Bernadette）本月稍早逃出安養院後，頓時成為國際新聞的頭版焦點。她們表示，天主教會2023年底「未經同意」便將她們送往安養院。

在此之前，她們是艾爾斯貝滕（Elsbethen）小鎮上金施坦城堡（Goldenstein Castle）僅存的3名修女。這座城堡位於薩爾斯堡（Salzburg）南方，作為私立學校已有近150年。

20日，許多舊學生帶著念珠前來高聳的修道院門前為修女們祈禱，其他支持這3名「叛逆修女」的人也陸續到來，有的送上食物，有的只是單純聊聊天，表達關心。

在媒體報導排山倒海而來，教會高層持續施壓下，這些祈禱為修女們帶來了少有的平靜。目前她們仍在與教會當局交涉，希望能繼續住在她們長年服事的修院。

3名修女的前學生、76歲的希柏（Eva-Maria Seeber）告訴法新社，來到這裡是為了表示支持，並表達立場。

「你不能不問一聲就要老人搬家，太殘忍了。」她說，有兩名修女是「直接被從醫院帶去」附近的安養之家。

與教會的關係近幾週急轉直下，教會堅稱，由於3名修女健康狀況不佳，安置在安養中心有其必要。3人的上級甚至指責她們違反服從誓願的義務。

雖然不清楚教會接下來的計畫，但修女們口中的版本不太一樣。

她們說，教會聲稱她們患有「嚴重失智症」，以此為由，將她們送進養護之家，而且連問都沒問過她們的意願。

在前學生與其他支持者的幫助下，現在她們終於回到了修院。她們希望與教會和解，獲准「待在修院直到生命結束」，就像教會答應過的那樣。

貝娜黛特拄著助行器說：「他們應該信守承諾。」

「只有一點讓人失望，那就是他們違背了自己的承諾。」