長壽秘密揭曉！研究曝117歲人瑞生活、飲食 每天吃「1物」3次是關鍵

曾是世界最長壽女性的西班牙婦女布拉尼亞斯（Maria Branyas Morera），去年以117歲高齡辭世，她臨終前囑咐「請研究我」。如今，她的遺願成真，國際期刊「細胞報告醫學」（Cell Reports Medicine）24日發表研究，揭開布拉尼亞斯的長壽秘密除了是仰賴地中海飲食和自律生活，她還擁有被專家稱作是「基因樂透」的先天優勢。

紐約時報報導，巴塞隆納大學醫學院遺傳學系主任艾斯特耶（Manel Esteller）率團隊研究布拉尼亞斯的血液、唾液、尿液與糞便試圖找出這位「人瑞傳奇」的長壽秘密。結果發現，其中一個原因歸功於日常飲食和自律生活。布拉尼亞斯遵循地中海飲食，而且不抽菸、不喝酒，每天步行1小時，直到2000年以後因身體不便才放棄日常散步。

除此之外，研究人員指出，布拉尼亞斯彷彿中了「基因樂透」，先天帶有一些與長壽相關的基因變異組合，可幫助抵禦常見的健康風險，如高膽固醇、失智症、心臟病與癌症。艾斯特耶形容，「布拉尼亞斯的細胞好像比她的實際年齡還青春」。

艾斯特耶補充，布拉尼亞斯體內與體表的微生物群含有大量有益菌種「比菲德氏菌」（Bifidobacterium），讓她的身體維持在較低的發炎狀態；她生前一天吃3次優格。艾斯特耶另說明，高發炎狀態與加速老化有關。

哈佛大學分子遺傳學家德維沃（Immaculata De Vivo）認為，研究團隊的解釋在科學上合理，但提醒個案研究不足以推論長壽祕密，基因與代謝因素頂多改變疾病風險，無法保證長命百歲。約翰霍普金斯大學醫學院的阿曼尼奧斯（Mary Armanios）更持保留態度，指出長壽基因難以精準預測，且社會經濟條件、教育與收入差異往往造成壽命落差，光靠「好基因」不足以克服這些限制。

布拉尼亞斯1907年出生於舊金山，父母為西班牙人。父親早逝後，她與母親返回西班牙。她一生經歷戰亂與時代更迭，育有3名子女，兒子早逝，女兒如今皆逾90歲。

布拉尼亞斯一生活得很有韌性，家族中不乏有人因癌症、阿茲海默症、腎衰竭等病逝，她卻一路活到117歲。直到2001年因行動不便才搬進養老院，甚至5年前還能彈鋼琴。艾斯特耶總結道，「她可說是活出健康而圓滿的人生了」。