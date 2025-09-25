睽違22年！韋氏大學詞典發行全新紙本版 增5000詞追科技潮流

美國出版商韋氏今天宣布第12版「韋氏大學詞典」將於11月18日正式發行，這是睽違22年首度發行全新紙本版，新增包括petrichor、teraflop、dumbphone等5000多個詞彙，反映現代生活與科技潮流。

美聯社報導，「韋氏大學詞典」（Merriam-Webster's Collegiate Dictionary）是韋氏最受歡迎的詞典之一，儘管美國紙本詞典整體銷量下滑，該出版社仍選擇推出新版，目前已開放預訂。

順便一提，petrichor指的是下過雨、經過一段乾燥期後，空氣中散發的宜人土壤香氣；teraflop用於衡量電腦運算速度的單位，代表電腦系統每秒執行1兆次浮點運算的能力；dumbphone泛指在智慧型手機盛行前常見的功能型手機。

其他新詞還包括ghost kitchen，直譯「幽靈廚房」，指沒有實體店面、專為外送或外帶而設的餐飲業態，疫情期間因需求大增而廣泛普及，部分形式是可供多家業者租用的共享商業廚房；farm-to-table，「農場到餐桌」，指將農場種植的蔬果直送餐廳做菜；hardpass直譯是「強硬的拒絕」，有相當於「堅決否決」或「門都沒有」的意思；adulting則是把名詞「成年人」加上ing，就成了「做大人該做的事情」。

新增字詞還包括「冷萃咖啡」（cold brew）、「居家辦公」（WFH）、「取消文化」（cancel culture）等熱門字眼。

新版「韋氏大學詞典」同時加強了許多熱門查詢字詞的內容，並新增超過2萬個用法例句。所有新增的詞彙此前都已收錄於韋氏線上版。

為了容納新增內容，出版方刪除了前一版本中部分人物與地理名稱介紹，因為這類這資訊大多可透過網路取得，例如「卡拉馬朱」（Kalamazoo，密西根州地名）和「林姆斯基-高沙可夫」（Nikolai Rimsky-Korsakov，1908年逝世的俄羅斯作曲家）等。

同時，韋氏也刪除了部分冷僻及過時用語，例如enwheel（意為環繞、包圍）。

最新一版「韋氏大學詞典」紙本重近2.3公斤。根據圖書市場調查機構Circana BookScan統計，自2022年起，美國成人參考書籍（包含詞典和地圖）銷量逐年下滑，截至今年9月6日止的12個月內，詞典銷售比去年同期減少9%。

韋氏總裁巴羅（Greg Barlow）表示，韋氏1年仍然能銷售約150萬本詞典，但多數詞典僅定期修訂，像這次進行全面改版的情況並不常見。他指出，公司整體零售銷售在過去幾年大致維持穩定，但紙本書籍只占公司總營收的一小部分。

「雖然紙本詞典早已不是帶動我們這家語言出版公司成長和獲利的主力，但它始終是我們的核心。」巴羅說：「有不少愛書人鍾情於紙本詞典，我們自己也是。」

紙本詞典雖然疲弱，但仍具不可取代的地位。

在美國連鎖書店邦諾（Barnes & Noble），原本以大學生族群為主的「韋氏大學詞典」是銷售主力之一，僅次於一般大眾取向的「韋氏詞典」（The Merriam-Webster Dictionary），而後者2022年剛做過增修。

字典編纂人士、曾在韋氏擔任字典編輯的巴瑞特（Grant Barrett）表示，網路興起以來，紙本詞典的喪鐘就沒停過。他說：「現在我們處在一個詭異的過渡期，民眾既想要字典，但又不想出錢買字典，因為他們已經習慣了在網路上免費取得東西。」

巴羅指出，韋氏網站每年瀏覽人次達10億，讓這家公司成為單字領域的數位領航者。過去10年，公司總營收靠線上詞典、同義詞庫、行動應用程式和文字遊戲大幅成長，增幅接近500%。