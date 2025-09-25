比原本票價貴40倍！高額轉售大谷翔平開幕戰門票 日本男觸法被捕

日本警方今天宣布，1名男子涉嫌高價轉售美國職棒大聯盟MLB今年在東京舉辦的開幕系列賽門票，被警方逮捕。這名男子當時以1張約80萬日圓（約新台幣16萬6000元）的價格轉賣。

綜合朝日電視台與「讀賣新聞」報導，洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平，今年3月跟隊友到日本東京巨蛋與芝加哥小熊隊打開幕系列賽，引發日本民眾高度關注。當時，開幕系列賽正規門票1張要價約2萬日圓（約新台幣4100元），

東京都警視廳表示，被捕的42歲男子是販售通訊機器公司的社長。他涉嫌透過轉賣網站，以1張最多約80萬日圓的價碼，不當轉售6張開幕系列賽門票給3名女性。

而他高額轉賣的金額，高於正規票價40倍。

東京都警視廳依涉嫌觸犯不當轉賣禁止法，於本月23日逮捕這名男子。男嫌面對調查時承認罪嫌，供稱「轉賣獲得的資金，是用來返還公司借款」。

另外，他過去也做過類似事情，2023年起曾經不當轉售32張日本職棒（日職）等賽事的門票，獲益約440萬日圓（約新台幣91萬元）。