中央社／ 東京25日綜合外電報導
日本警方今天宣布，1名男子涉嫌高價轉售美國職棒大聯盟MLB今年在東京舉辦的開幕系列賽門票，被警方逮捕。這名男子當時以1張約80萬日圓（約新台幣16萬6000元）的價格轉賣。

綜合朝日電視台與「讀賣新聞」報導，洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平，今年3月跟隊友到日本東京巨蛋與芝加哥小熊隊打開幕系列賽，引發日本民眾高度關注。當時，開幕系列賽正規門票1張要價約2萬日圓（約新台幣4100元），

東京都警視廳表示，被捕的42歲男子是販售通訊機器公司的社長。他涉嫌透過轉賣網站，以1張最多約80萬日圓的價碼，不當轉售6張開幕系列賽門票給3名女性。

而他高額轉賣的金額，高於正規票價40倍。

東京都警視廳依涉嫌觸犯不當轉賣禁止法，於本月23日逮捕這名男子。男嫌面對調查時承認罪嫌，供稱「轉賣獲得的資金，是用來返還公司借款」。

另外，他過去也做過類似事情，2023年起曾經不當轉售32張日本職棒（日職）等賽事的門票，獲益約440萬日圓（約新台幣91萬元）。

相關新聞

燃燒的佛國：尼泊爾抗爭之後何去何從

尼泊爾是佛陀誕生的故鄉，目前的宗教責以印度教為主。在這個古老的佛國，今年2025年爆發了以年輕族群為主的大規模抗爭，最後迫使總理下台，尼泊爾成立臨時政府。民眾的怒火怎麼被點燃的？在抗爭平息之後，佛國的未來又何去何從？

長壽秘密揭曉！研究曝117歲人瑞生活、飲食 每天吃「1物」3次是關鍵

曾是世界最長壽女性的西班牙婦女布拉尼亞斯（Maria Branyas Morera），去年以117歲高齡辭世，她臨終前囑...

日本一級美食踢鐵板！美國團客連壽司都吃到怕：每餐都是魚

根據日媒「Hint-Pot」報導，壽司、天婦羅、壽喜燒等日本料理享譽國際，不少旅客都把「嚐遍道地風味」列為行程亮點。不過，一位隨團導遊Ana分享，一些在日本人心中的一級美食，卻意外的在外國遊客面前「水土不服」，讓她覺得十分驚訝。

赴泰旅遊更貴…泰國國際遊客預計減少6% 政府歸因東南亞市場萎縮

泰國國家觀光局預計，今年來泰國旅遊的國際遊客人次將來到3340萬人次，較去年下降6%，主因為東南亞和東亞市場萎縮，媒體則...

睽違22年！韋氏大學詞典發行全新紙本版 增5000詞追科技潮流

美國出版商韋氏今天宣布第12版「韋氏大學詞典」將於11月18日正式發行，這是睽違22年首度發行全新紙本版，新增包括pet...

比原本票價貴40倍！高額轉售大谷翔平開幕戰門票 日本男觸法被捕

日本警方今天宣布，1名男子涉嫌高價轉售美國職棒大聯盟MLB今年在東京舉辦的開幕系列賽門票，被警方逮捕。這名男子當時以1張...

