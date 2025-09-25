快訊

北市公館圓環正交路口9月29日通車 交通局詳解汽機車這樣走

台股修正力守五日線 收26,023點 台積電下跌20元收1,320元

花蓮洪水最新死者名單曝！最年輕55歲 百歲人瑞也未善終…疑吸入淤泥窒息

牛津大辭典收錄12個加勒比常用詞　展現文化影響力

中央社／ 波多黎各聖胡安24日綜合外電報導
「牛津英語大辭典」（Oxford English Dictionary）今天正式收錄12個加勒比地區常用詞。圖為美聯社資料照
「牛津英語大辭典」（Oxford English Dictionary）今天正式收錄12個加勒比地區常用詞。圖為美聯社資料照

牛津英語大辭典」（Oxford English Dictionary）今天正式收錄12個加勒比地區常用詞，這讓加勒比地區的語言在主流英語世界中占有一席之地。

美聯社報導，最長的詞是carry-go-bring-come，可追溯至1825年。根據「牛津英語大辭典」，其變體包括bring-back-carry-come及bring-come-and-carry-go，但所有這些詞的意思都相同：指八卦，或散播八卦的人。

在C開頭的詞彙中，還收錄發音可愛的cou-cou，是道由秋葵、奶油和玉米粉製成的加勒比菜餚；還有cou-cou-stick，就是用來做這道菜的攪拌棒。

辭典中新增的另外4個詞彙也與食物有關。其中bulla源自西班牙語bollo，意指麵包捲。根據字典，bulla是一種「來自牙買加的小型圓形扁平糕餅，由麵粉、糖漿、黑糖，以及薑、肉豆蔻、椰子、鳳梨等多種香料和調味料製成」。

在B開頭的詞彙中，還有buss up shut，並非要人閉嘴的粗魯說法，而是一種「油炸的未發酵麵餅，口感酥脆，類似印度甩餅（paratha）或印度煎餅（roti）」，為千里達及托巴哥最受歡迎的菜餚之一。

根據辭典解釋，這個名稱源自加勒比腔調對bust-upshirt的發音，意思是「破爛的襯衫」，據說是因為這種薄餅酥脆的外觀，看起來像破布一樣。

在千里達和托巴哥及其他加勒比地區，同樣受歡迎的還有pholourie，這是一道印度－加勒比料理，由油炸麵團球、磨碎的豌豆和香料製成。

最後一個與食物相關的新詞是saltfish，最早出現於1558年，是所有新增的加勒比詞彙中最古老的，意思就是鹽漬並風乾的魚。

「牛津英語大辭典」收錄約50萬個單字與片語，並詳述詞彙的歷史，其中有些可追溯至11世紀。

英語 牛津 印度

延伸閱讀

精品級陣容又＋1！許光漢退伍首發代言是Uniqlo，男友感大片同款單品帶你看

霍建華遭傳拍「如懿傳」遭周迅霸凌！停工拍戲數年　女方回應了

這兩個人在場邊聊樊振東赴德八卦 粉絲炸鍋 央視出手了

誰願不幸被酸言八卦？高嘉瑜再聲援江祖平：別質疑受害者

相關新聞

燃燒的佛國：尼泊爾抗爭之後何去何從

尼泊爾是佛陀誕生的故鄉，目前的宗教責以印度教為主。在這個古老的佛國，今年2025年爆發了以年輕族群為主的大規模抗爭，最後迫使總理下台，尼泊爾成立臨時政府。民眾的怒火怎麼被點燃的？在抗爭平息之後，佛國的未來又何去何從？

南韓「全拋世代」人口危機：AI能拯救超低生育率？

南韓人口危機不只在於人口數字，還要克服都市化、工時、性別不平等等多重問題。而AI或許可以協助填補一部分空缺。

日本一級美食踢鐵板！美國團客連壽司都吃到怕：每餐都是魚

根據日媒「Hint-Pot」報導，壽司、天婦羅、壽喜燒等日本料理享譽國際，不少旅客都把「嚐遍道地風味」列為行程亮點。不過，一位隨團導遊Ana分享，一些在日本人心中的一級美食，卻意外的在外國遊客面前「水土不服」，讓她覺得十分驚訝。

牛津大辭典收錄12個加勒比常用詞　展現文化影響力

「牛津英語大辭典」（Oxford English Dictionary）今天正式收錄12個加勒比地區常用詞，這讓加勒比地...

非典型政治遺孀 艾瑞卡柯克以戰鬥姿態成為政壇新領袖

美國保守派活動家柯克（Charlie Kirk）9月10日公開演說時遭槍擊身亡後，遺孀艾瑞卡從隱忍守寡者轉為公眾領袖，社群媒體分享親吻丈夫遺體影片，誓言延續組織事業，徹底顛覆過去半世紀美國政治遺孀傳統的低調形象，開啟數位時代哀悼新篇章。在規格堪比國葬的丈夫告別式上，美國總統川普出席表達力挺，她的激昂演說點燃保守派熱情。從亞利桑那小姐到MAGA新星，本文揭開悲劇如何鍛造領袖。

丹麥機場又因空域出現無人機關閉　歐洲航空界不安

丹麥阿爾堡機場（Aalborg airport）發言人今晚指出，因機場空域出現無人機而暫時關閉，這是在哥本哈根機場（Co...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。