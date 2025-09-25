牛津大辭典收錄12個加勒比常用詞　展現文化影響力

「牛津英語大辭典」（Oxford English Dictionary）今天正式收錄12個加勒比地區常用詞，這讓加勒比地區的語言在主流英語世界中占有一席之地。

美聯社報導，最長的詞是carry-go-bring-come，可追溯至1825年。根據「牛津英語大辭典」，其變體包括bring-back-carry-come及bring-come-and-carry-go，但所有這些詞的意思都相同：指八卦，或散播八卦的人。

在C開頭的詞彙中，還收錄發音可愛的cou-cou，是道由秋葵、奶油和玉米粉製成的加勒比菜餚；還有cou-cou-stick，就是用來做這道菜的攪拌棒。

辭典中新增的另外4個詞彙也與食物有關。其中bulla源自西班牙語bollo，意指麵包捲。根據字典，bulla是一種「來自牙買加的小型圓形扁平糕餅，由麵粉、糖漿、黑糖，以及薑、肉豆蔻、椰子、鳳梨等多種香料和調味料製成」。

在B開頭的詞彙中，還有buss up shut，並非要人閉嘴的粗魯說法，而是一種「油炸的未發酵麵餅，口感酥脆，類似印度甩餅（paratha）或印度煎餅（roti）」，為千里達及托巴哥最受歡迎的菜餚之一。

根據辭典解釋，這個名稱源自加勒比腔調對bust-upshirt的發音，意思是「破爛的襯衫」，據說是因為這種薄餅酥脆的外觀，看起來像破布一樣。

在千里達和托巴哥及其他加勒比地區，同樣受歡迎的還有pholourie，這是一道印度－加勒比料理，由油炸麵團球、磨碎的豌豆和香料製成。

最後一個與食物相關的新詞是saltfish，最早出現於1558年，是所有新增的加勒比詞彙中最古老的，意思就是鹽漬並風乾的魚。

「牛津英語大辭典」收錄約50萬個單字與片語，並詳述詞彙的歷史，其中有些可追溯至11世紀。