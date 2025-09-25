丹麥機場又因空域出現無人機關閉　歐洲航空界不安

快訊

中央社／ 哥本哈根24日綜合外電報導
無人機示意圖。路透
丹麥阿爾堡機場（Aalborg airport）發言人今晚指出，因機場空域出現無人機而暫時關閉，這是在哥本哈根機場（Copenhagen airport）目擊無人機停飛後再度發生，已讓歐洲航空界感到不安。

路透社報導，丹麥政府23日表示，導致哥本哈根機場停飛4小時的無人機事件，是迄今對丹麥關鍵基礎設施最嚴重的一次攻擊，並將此事件與一系列疑似俄羅斯無人機入侵及其他在歐洲各地的干擾事件相互聯結。

挪威當局22日晚間也因目擊無人機，關閉奧斯陸機場（Oslo airport）空域3小時。

挪威外交部長今天指出，挪威與丹麥當局正就哥本哈根與奧斯陸事件保持密切聯繫，但調查尚未證實兩者之間有直接關聯。

歐洲航管組織（Eurocontrol）表示，由於附近有無人機活動，阿爾堡機場航班將維持「零起降率」，直到格林威治標準時間今晨4時（台北時間今天中午12時）為止。

阿爾堡警方在社媒平台X發文指出，他們在機場附近發現無人機，已到現場進行調查。

阿爾堡機場發言人拒絕透露無人機的數量。

他說，這次事件影響4個航班。

