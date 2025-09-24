快訊

財政部加徵反傾銷稅 部分品牌啤酒將漲價

最新死傷數據出爐！馬太鞍溪堰塞湖溢流 14死32傷46失聯

花蓮堰塞湖溢流已釀17死…官方募款專案明起接受捐款 4大管道一次看

強制植入子宮內避孕器 丹麥將向格陵蘭婦女正式道歉

中央社／ 斯德哥爾摩24日專電

丹麥政府曾於1960至70年代之間，強制對超過4000名格陵蘭青少女植入子宮避孕器。丹麥總理佛瑞德里克森將於今日丹麥時間下午5點在格陵蘭島正式跟當年受壓迫的婦女道歉。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）已於23日晚間到達格陵蘭島（Greenland），準備今天的道歉儀式。她在儀式之前跟曾經受丹麥政府不當政策壓迫的格陵蘭婦女見面。

丹麥政府在1960到1970年代間為了控制格陵蘭島的人口數量，未取得同意對約4500名的格陵蘭少女強制植入子宮內避孕器，其中年紀最輕的女孩子只有13歲。這些少女有些在不知情的狀況下被植入避孕器，不了解避孕器的功用也不清楚植入避孕器的風險或副作用，部分女性因此終生不孕。

格陵蘭自治政府在1992年接手丹麥政府，直接負責格陵蘭島的公共衛生工作，期間也有類似的強制避孕案例，因此格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）也將與佛瑞德里克森共同向曾被強迫避孕的婦女道歉。

佛瑞德里克森在個人臉書上用丹麥文與格陵蘭文表示，回到格陵蘭島讓她開心，雖然這次是為了嚴肅的原因，她將會正式的向格陵蘭婦女道歉，這對丹麥與格陵蘭歷史上黑暗的篇章來說是重要的一步。

百林日報（Berlingske）報導指出，當地婦女將在總理正式道歉的場合上進行無聲的抗議，她們將在丹麥總理佛瑞德里克森致詞時背對她，藉此表達她們的反對與悲傷，也抗議丹麥對待格陵蘭人的錯誤方式。

報導寫到，組織抗議的當地婦女彼得森（AmarokPetersen）表示，她一直到2000年代時到丹麥讀書才發現自己原來也被裝了子宮內避孕器，這讓她非常震驚。

2023年10月，有67名格陵蘭婦女對丹麥政府求償，但沒有得到回答，後來有更多婦女加入求償行列，143名婦女在2024年對丹麥政府提告，控訴丹麥政府剝奪她們的人權，並要求總金額4300萬丹麥克朗（約新台幣2億元）的賠償。

報導指出，這個案子已討論數年，但丹麥政府直到今年8月才火速處理。先是在8月27日用新聞稿表達道歉；9月9日公布對此案的公開調查；9月22日公布政府將提供受害婦女經濟補償，賠償細節將由丹麥政府與格陵蘭自治政府共同商討。到今日在格陵蘭島首都努克（Nuuk）公開正式道歉，這些動作都發生在不到1個月的時間。

該報分析，佛瑞德里克森需要做這個重要的動作，但此案並不會因此結束，這是很敏感的事件，她必須展現她與格陵蘭人站在一起，畢竟美國的壓力當前。格陵蘭總理尼爾森也可以藉此展現他的領導力，在美國與經濟的壓力之下，格陵蘭需要丹麥的善意與合作。

格陵蘭 丹麥 避孕器 子宮

延伸閱讀

南韓羽賽／首局化解局點拍退丹麥約翰內森 周天成晉級男單16強

無人機闖丹麥、挪威機場擾亂數千旅客 俄回應了

韓國網賽／詹皓晴攜手丹麥新星陶森 闖女雙4強

天皇慶生酒會…陸欲逐台灣代表遭拒 日本駐丹麥使館：邀誰是我們決定

相關新聞

印度法院駁回馬斯克社群媒體X訴訟 網路監管機制有效

印度法院駁回馬斯克（Elon Musk）旗下社群媒體平台X公司對印度內容審查機制提出的法律挑戰。印度是X平台在全球最大市...

癱瘓機場！歐洲多國報到系統遭勒索軟體攻擊 英警逮捕一男

美國軍火商雷神公司（RTX）子公司柯林斯航太遭勒索軟體攻擊，導致歐洲多座機場報到系統癱瘓並打亂旅客行程，英國警方對此展開...

馬來西亞查獲車藏保育老虎屍體 3男判刑7年並各罰175萬

馬來西亞柔佛州傳出野生動物盜獵案件，3名男子被查獲在汽車後車廂藏有一隻雌性馬來虎屍體，依《野生動物保護法》起訴。3人當庭認罪，最終遭判刑7年，並各處25萬令吉（約新台幣175萬元）罰金，若無力繳交，將以7年徒刑代替。

曼谷市區馬路嚴重塌陷！汽車電線桿掉入天坑 泰國當局調查中

泰國曼谷市區的馬路今早突然嚴重塌陷，形成約30平方公尺、深50公尺的巨大坑洞，有1輛汽車和2支電線桿掉入坑洞，所幸無人傷...

研究發現月球土壤可栽種「茶樹成功發芽」 外太空有望自給自足

月球土壤環境適合植物生長！肯特大學研究發現，月球土壤可能不像人們認為的如此惡劣，甚至還有利於特定植物生長，其中「茶樹」便成功在月球土壤中生根發芽。這項實驗為太空種植帶來契機，未來有望在月球上自行栽種植物，獲取營養均衡的食物。

美「惡夢細菌」感染率激增 2019至2023年上升近70%

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）科學家最新報告，具抗藥性的「惡夢細菌」感染率在2019年至2023年間上升近70%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。