強制植入子宮內避孕器 丹麥將向格陵蘭婦女正式道歉

丹麥政府曾於1960至70年代之間，強制對超過4000名格陵蘭青少女植入子宮內避孕器。丹麥總理佛瑞德里克森將於今日丹麥時間下午5點在格陵蘭島正式跟當年受壓迫的婦女道歉。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）已於23日晚間到達格陵蘭島（Greenland），準備今天的道歉儀式。她在儀式之前跟曾經受丹麥政府不當政策壓迫的格陵蘭婦女見面。

丹麥政府在1960到1970年代間為了控制格陵蘭島的人口數量，未取得同意對約4500名的格陵蘭少女強制植入子宮內避孕器，其中年紀最輕的女孩子只有13歲。這些少女有些在不知情的狀況下被植入避孕器，不了解避孕器的功用也不清楚植入避孕器的風險或副作用，部分女性因此終生不孕。

格陵蘭自治政府在1992年接手丹麥政府，直接負責格陵蘭島的公共衛生工作，期間也有類似的強制避孕案例，因此格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）也將與佛瑞德里克森共同向曾被強迫避孕的婦女道歉。

佛瑞德里克森在個人臉書上用丹麥文與格陵蘭文表示，回到格陵蘭島讓她開心，雖然這次是為了嚴肅的原因，她將會正式的向格陵蘭婦女道歉，這對丹麥與格陵蘭歷史上黑暗的篇章來說是重要的一步。

百林日報（Berlingske）報導指出，當地婦女將在總理正式道歉的場合上進行無聲的抗議，她們將在丹麥總理佛瑞德里克森致詞時背對她，藉此表達她們的反對與悲傷，也抗議丹麥對待格陵蘭人的錯誤方式。

報導寫到，組織抗議的當地婦女彼得森（AmarokPetersen）表示，她一直到2000年代時到丹麥讀書才發現自己原來也被裝了子宮內避孕器，這讓她非常震驚。

2023年10月，有67名格陵蘭婦女對丹麥政府求償，但沒有得到回答，後來有更多婦女加入求償行列，143名婦女在2024年對丹麥政府提告，控訴丹麥政府剝奪她們的人權，並要求總金額4300萬丹麥克朗（約新台幣2億元）的賠償。

報導指出，這個案子已討論數年，但丹麥政府直到今年8月才火速處理。先是在8月27日用新聞稿表達道歉；9月9日公布對此案的公開調查；9月22日公布政府將提供受害婦女經濟補償，賠償細節將由丹麥政府與格陵蘭自治政府共同商討。到今日在格陵蘭島首都努克（Nuuk）公開正式道歉，這些動作都發生在不到1個月的時間。

該報分析，佛瑞德里克森需要做這個重要的動作，但此案並不會因此結束，這是很敏感的事件，她必須展現她與格陵蘭人站在一起，畢竟美國的壓力當前。格陵蘭總理尼爾森也可以藉此展現他的領導力，在美國與經濟的壓力之下，格陵蘭需要丹麥的善意與合作。