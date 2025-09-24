印度法院駁回馬斯克社群媒體X訴訟 網路監管機制有效

印度法院駁回馬斯克（Elon Musk）旗下社群媒體平台X公司對印度內容審查機制提出的法律挑戰。印度是X平台在全球最大市場之一。

X公司今年3月向卡納塔卡邦（Karnataka）高等法院對莫迪（Narendra Modi）政府提起訴訟，質疑印度日益嚴格的網路監管制度的合法性。

路透社報導，負責審理此案的高等法院資深法官納加普拉薩納（M Nagaprasanna）裁定：「所有希望在本國司法管轄區營運的平台都必須明白，自由與責任相伴隨，能夠存取本國市場的權利，也伴隨著重要的問責義務。」他認為X公司的訴狀並無足夠法律依據。

X公司駐印度代表對路透社詢問判決結果時，並未立即回應。

自2023年起，印度政府加強網路監管，允許更多公職人員發布內容下架命令，並透過去年10月上線的政府網站，直接要求科技公司移除相關網路內容。

X公司主張，印度政府的做法違法且違憲，賦予眾多政府部門及成千上萬警察刪除資訊的權力，嚴重侵害言論自由，甚至打壓對公職人員的合法批評。

對此，印度政府則表示，相關措施有助打擊網路違法內容、確保線上問責，並強調包括Meta與Google等多家科技公司都支持政府做法。