快訊

財政部加徵反傾銷稅 部分品牌啤酒將漲價

最新死傷數據出爐！馬太鞍溪堰塞湖溢流 14死32傷46失聯

花蓮堰塞湖溢流已釀17死…官方募款專案明起接受捐款 4大管道一次看

印度法院駁回馬斯克社群媒體X訴訟 網路監管機制有效

中央社／ 新德里24日綜合外電報導
印度法院駁回馬斯克（Elon Musk）旗下社群媒體平台X公司對印度內容審查機制提出的法律挑戰。印度是X平台在全球最大市場之一。法新社
印度法院駁回馬斯克（Elon Musk）旗下社群媒體平台X公司對印度內容審查機制提出的法律挑戰。印度是X平台在全球最大市場之一。法新社

印度法院駁回馬斯克（Elon Musk）旗下社群媒體平台X公司對印度內容審查機制提出的法律挑戰。印度是X平台在全球最大市場之一。

X公司今年3月向卡納塔卡邦（Karnataka）高等法院對莫迪（Narendra Modi）政府提起訴訟，質疑印度日益嚴格的網路監管制度的合法性。

路透社報導，負責審理此案的高等法院資深法官納加普拉薩納（M Nagaprasanna）裁定：「所有希望在本國司法管轄區營運的平台都必須明白，自由與責任相伴隨，能夠存取本國市場的權利，也伴隨著重要的問責義務。」他認為X公司的訴狀並無足夠法律依據。

X公司駐印度代表對路透社詢問判決結果時，並未立即回應。

自2023年起，印度政府加強網路監管，允許更多公職人員發布內容下架命令，並透過去年10月上線的政府網站，直接要求科技公司移除相關網路內容。

X公司主張，印度政府的做法違法且違憲，賦予眾多政府部門及成千上萬警察刪除資訊的權力，嚴重侵害言論自由，甚至打壓對公職人員的合法批評。

對此，印度政府則表示，相關措施有助打擊網路違法內容、確保線上問責，並強調包括Meta與Google等多家科技公司都支持政府做法。

印度 X 網路 馬斯克

延伸閱讀

美政府回聘數百名DOGE解職員工 「爽放7個月帶薪假」爛攤由納稅人埋單

紐時曝光馬斯克30年家族醜聞！父猥褻5名子女 厄羅爾遭控「做盡壞事」

韓媒：黃仁勳…IT界帝王

輝達砸千億投資OpenAI！外媒：黃仁勳登基「IT界皇帝」贏過馬斯克

相關新聞

印度法院駁回馬斯克社群媒體X訴訟 網路監管機制有效

印度法院駁回馬斯克（Elon Musk）旗下社群媒體平台X公司對印度內容審查機制提出的法律挑戰。印度是X平台在全球最大市...

癱瘓機場！歐洲多國報到系統遭勒索軟體攻擊 英警逮捕一男

美國軍火商雷神公司（RTX）子公司柯林斯航太遭勒索軟體攻擊，導致歐洲多座機場報到系統癱瘓並打亂旅客行程，英國警方對此展開...

馬來西亞查獲車藏保育老虎屍體 3男判刑7年並各罰175萬

馬來西亞柔佛州傳出野生動物盜獵案件，3名男子被查獲在汽車後車廂藏有一隻雌性馬來虎屍體，依《野生動物保護法》起訴。3人當庭認罪，最終遭判刑7年，並各處25萬令吉（約新台幣175萬元）罰金，若無力繳交，將以7年徒刑代替。

曼谷市區馬路嚴重塌陷！汽車電線桿掉入天坑 泰國當局調查中

泰國曼谷市區的馬路今早突然嚴重塌陷，形成約30平方公尺、深50公尺的巨大坑洞，有1輛汽車和2支電線桿掉入坑洞，所幸無人傷...

研究發現月球土壤可栽種「茶樹成功發芽」 外太空有望自給自足

月球土壤環境適合植物生長！肯特大學研究發現，月球土壤可能不像人們認為的如此惡劣，甚至還有利於特定植物生長，其中「茶樹」便成功在月球土壤中生根發芽。這項實驗為太空種植帶來契機，未來有望在月球上自行栽種植物，獲取營養均衡的食物。

美「惡夢細菌」感染率激增 2019至2023年上升近70%

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）科學家最新報告，具抗藥性的「惡夢細菌」感染率在2019年至2023年間上升近70%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。