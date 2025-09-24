癱瘓機場！歐洲多國報到系統遭勒索軟體攻擊 英警逮捕一男

美國軍火商雷神公司（RTX）子公司柯林斯航太遭勒索軟體攻擊，導致歐洲多座機場報到系統癱瘓並打亂旅客行程，英國警方對此展開調查，今天宣布已逮捕一名男性。

路透社報導，英國國家打擊犯罪局（NCA）發聲明指出，這名40多歲男性昨天被依違反「反電腦濫用法」（Computer Misuse Act）逮捕後，已獲得有條件保釋。

根據英國廣播公司（BBC），涉案男性是在西薩塞克斯郡（West Sussex）被捕。NCA國家網路犯罪部門首長佛斯特（Paul Foster）說：「雖然此人被捕是一項正面進展，但本案調查仍處於初期階段，相關工作持續進行中。」

目前還不清楚是哪個犯罪團體發動上週的駭客攻擊，NCA發言人拒絕透露更多細節。

勒索軟體集團經常在暗網上的「洩密網站」宣傳犯案並洩露竊取的資料，但截至今天，監控這類網站的單位尚未發現有任何團體宣稱犯案。

勒索軟體是一種網路犯罪分子用來加密企業資料、並要求贖金才能解鎖的惡意軟體。

德國柏林機場（Berlin Airport）是被柯林斯航太（Collins Aerospace）遇駭波及的歐洲多座機場之一。機場營運商在聲明中表示，週末遭遇網路攻擊後，機場持續搶修報到與行李處理系統，今天可能還是會有班機延誤或取消情況。