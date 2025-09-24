快訊

美政府回聘數百名DOGE解職員工 「爽放7個月帶薪假」爛攤竟由納稅人埋單

影／部落英雄！在地青年喊「我們自己救」 連夜救援背出受困長輩

吳子嘉爆蘇貞昌、陳時中採購疫苗汙1億美金 加重誹謗罪判8月

馬來西亞查獲車藏保育老虎屍體 3男判刑7年並各罰175萬

聯合新聞網／ 綜合報導
馬來虎屬於極度瀕危物種。示意圖／ingimage
馬來虎屬於極度瀕危物種。示意圖／ingimage

馬來西亞柔佛州傳出野生動物盜獵案件，3名男子被查獲在汽車後車廂藏有一隻雌性馬來虎屍體，依《野生動物保護法》起訴。3人當庭認罪，最終遭判刑7年，並各處25萬令吉（約新台幣175萬元）罰金，若無力繳交，將以7年徒刑代替。

馬來虎目前被列為「極度瀕危」（Critically Endangered）的動物，受到棲地破碎化、非法盜獵、獵物減少等多重威脅，野外存量極低。世界自然基金會馬來西亞分會（WWF-Malaysia）最新報告指出，其野外數量已下降至150隻以下。

根據《海峽時代》與《星報》報導，3名被告分別為49歲的沙希扎姆（Md Shaheezam）、47歲的託米蘭（Nazerin Tomiran）以及其28歲胞弟納茲羅爾（Mohamad Nazrol）。9月16日清晨6時許，執法人員在柔佛州Mersing地區一處加油站，發現他們的後車廂藏有這隻雌性馬來虎屍體。

馬來虎屬《2010年野生動物保護法》全面保護物種，沒有取得特殊許可，任何持有或買賣行為均屬違法。違法者最低可罰款25萬令吉，最重可處15年有期徒刑。

庭審中，3被告均自行應訊，無律師陪同，並向法官說明他們有健康問題以爭取從寬。沙希扎姆稱自己罹患第四期肝癌，無法再工作；託米蘭和納茲羅爾則聲稱有腎臟方面的病情，平時以焊工為生。

刑事審判庭法官海達爾（Haydar Faridzal Abu Hasan）最後裁定3人罪名成立，各判7年徒刑並罰金。法庭同時下令銷毀老虎屍體，涉案車輛與手機則充公交由政府處置。

馬來西亞 老虎 保育類野生動物 屍體 動物

延伸閱讀

「俄國像紙老虎」川普稱烏能奪回領土 克宮怒了：是熊不是老虎

新疆烏魯木齊發現1隻死亡雪豹 當局：從懸崖跌落 已處理完畢

遭攻擊留下10道恐怖抓痕！陸村民驚揭遇「老虎」 當地調查：無出沒紀錄

動物園老虎不想上班！聽小朋友大聲誇誇「眼神發亮活過來」：又有動力了

相關新聞

曼谷市區馬路嚴重塌陷！汽車電線桿掉入天坑 泰國當局調查中

泰國曼谷市區的馬路今早突然嚴重塌陷，形成約30平方公尺、深50公尺的巨大坑洞，有1輛汽車和2支電線桿掉入坑洞，所幸無人傷...

馬來西亞查獲車藏保育老虎屍體 3男判刑7年並各罰175萬

馬來西亞柔佛州傳出野生動物盜獵案件，3名男子被查獲在汽車後車廂藏有一隻雌性馬來虎屍體，依《野生動物保護法》起訴。3人當庭認罪，最終遭判刑7年，並各處25萬令吉（約新台幣175萬元）罰金，若無力繳交，將以7年徒刑代替。

研究發現月球土壤可栽種「茶樹成功發芽」 外太空有望自給自足

月球土壤環境適合植物生長！肯特大學研究發現，月球土壤可能不像人們認為的如此惡劣，甚至還有利於特定植物生長，其中「茶樹」便成功在月球土壤中生根發芽。這項實驗為太空種植帶來契機，未來有望在月球上自行栽種植物，獲取營養均衡的食物。

美「惡夢細菌」感染率激增 2019至2023年上升近70%

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）科學家最新報告，具抗藥性的「惡夢細菌」感染率在2019年至2023年間上升近70%

2025最適合移居國家揭曉！前10名亞洲占一半 南韓淪末段班原因曝光

美國財經新聞網CNBC報導，國際外籍社群組織InterNations發表2025年最適合外籍人士移居調查，針對全球46個...

澳洲16歲以下禁用社媒 WhatsApp等可能列入清單

澳洲監管機關今天表示，包括WhatsApp、Reddit在內的科技公司，以及串流平台Twitch和遊戲業者Roblox等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。