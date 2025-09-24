馬來西亞查獲車藏保育老虎屍體 3男判刑7年並各罰175萬

馬來西亞柔佛州傳出野生動物盜獵案件，3名男子被查獲在汽車後車廂藏有一隻雌性馬來虎屍體，依《野生動物保護法》起訴。3人當庭認罪，最終遭判刑7年，並各處25萬令吉（約新台幣175萬元）罰金，若無力繳交，將以7年徒刑代替。

馬來虎目前被列為「極度瀕危」（Critically Endangered）的動物，受到棲地破碎化、非法盜獵、獵物減少等多重威脅，野外存量極低。世界自然基金會馬來西亞分會（WWF-Malaysia）最新報告指出，其野外數量已下降至150隻以下。

根據《海峽時代》與《星報》報導，3名被告分別為49歲的沙希扎姆（Md Shaheezam）、47歲的託米蘭（Nazerin Tomiran）以及其28歲胞弟納茲羅爾（Mohamad Nazrol）。9月16日清晨6時許，執法人員在柔佛州Mersing地區一處加油站，發現他們的後車廂藏有這隻雌性馬來虎屍體。

馬來虎屬《2010年野生動物保護法》全面保護物種，沒有取得特殊許可，任何持有或買賣行為均屬違法。違法者最低可罰款25萬令吉，最重可處15年有期徒刑。

庭審中，3被告均自行應訊，無律師陪同，並向法官說明他們有健康問題以爭取從寬。沙希扎姆稱自己罹患第四期肝癌，無法再工作；託米蘭和納茲羅爾則聲稱有腎臟方面的病情，平時以焊工為生。

刑事審判庭法官海達爾（Haydar Faridzal Abu Hasan）最後裁定3人罪名成立，各判7年徒刑並罰金。法庭同時下令銷毀老虎屍體，涉案車輛與手機則充公交由政府處置。