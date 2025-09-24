曼谷市區馬路嚴重塌陷！汽車電線桿掉入天坑 泰國當局調查中

泰國曼谷市區的馬路今早突然嚴重塌陷，形成約30平方公尺、深50公尺的巨大坑洞，有1輛汽車和2支電線桿掉入坑洞，所幸無人傷亡。坍陷區域位於正在施工的地鐵站上方，是否因此造成馬路塌陷，當局仍在調查中。

曼谷市區瓦吉拉醫院（Vajira）前的薩姆森（Samsen）路，在當地時間早上約7時發生嚴重塌陷事故，損壞附近的公共設施，造成水管破裂，所幸無人傷亡。警方已設置封鎖線，並封鎖附近道路，禁止車輛靠近。

當局指出，醫院已暫停門診服務，約3500名住院病患已被疏散至安全地區，初步調查，醫院建築物並未受損。

馬路坍塌時，正在附近上班的阿曼（AmanJansongphon）表示，她聽到很大的聲音，隨後出來看到四線道馬路全部塌陷，覺得非常可怕。在附近上學的國中生泰帕塔（Theppatat Khueaanan）和普納普特（Punnaphot theerachotdanai）也對馬路上突然出現巨大天坑相當震驚。

普納普特告訴中央社，因馬路塌陷，許多學生無法準時參加考試，因此原本舉行的考試可能延期。泰帕塔則說，老師告訴他們坑洞的大小和發生地點，並提醒放學必須特別小心，且附近交通可能會受到影響。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，當局尚未確認塌陷原因，曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）已在上午到馬路坍塌地點視察，並表示，塌陷地點位於正在興建的瓦吉拉醫院車站上方，具體位置是在隧道與車站的交界處。

查察說，因泥土流入了隧道導致周圍建物倒塌，還有一條大型水管破裂。他補充，另一個關鍵問題是下雨，因雨水可能導致更多泥土流入坑洞，目前已成立一個特別小組針對可能的情況進行評估和準備因應工作。

當局已切斷水電，並封鎖附近道路，接著還會確認附近建築物的安全，同時監測泥土移動情況。