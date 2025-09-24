研究發現月球土壤可栽種「茶樹成功發芽」 外太空有望自給自足

月球土壤環境適合植物生長！肯特大學研究發現，月球土壤可能不像人們認為的如此惡劣，甚至還有利於特定植物生長，其中「茶樹」便成功在月球土壤中生根發芽。這項實驗為太空種植帶來契機，未來有望在月球上自行栽種植物，獲取營養均衡的食物。

月球土壤可生長

《Earth.com》報導，肯特大學研究團隊以地球土壤為對照組，分別在月球和火星的仿造土壤中種植茶樹，並嚴格控制溫度、濕度和光照等實驗條件。結果顯示，月球土壤與地球土壤的茶樹都能夠生根發芽，然而，火星土壤的茶樹卻未能生長。

隨後，研究人員測量月球土壤的濕度、營養成分、pH值、植物健康狀況，最終發現月球土壤可能不像人們認為的如此惡劣，甚至有利於特定植物生長。對此，研究植物如何適應月球生長環境，將有機會研發新的土壤種植方法。

這項實驗為太空種植帶來契機，並可能會擴展到提供更全面營養的穀物、蔬菜和豆類。未來，若是成功的話，太空人將能夠利用月球土壤並輔以水耕系統，自行栽種植物，獲取營養均衡的食物。

植物能適應惡劣環境

《每日電訊報》指出，這項實驗對人類生活影響重大，其顯示了植物如何適應惡劣環境和貧瘠土壤，尤其地球正經歷氣候暖化的災難，這些特性會讓植物生長變得更加重要。

肯特大學物理科學院院長梅森表示，在新的太空時代中，人類考慮在月球或火星上建立基地定居，因此需要擁有自給自足的能力，甚至還能夠享受英國傳統的下午茶時光。

【更多精采內容，詳見 】